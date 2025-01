Lenovo Legion: valanga di novità tra cui i nuovi occhiali micro-OLED con schermo da 126 pollici

Al CES 2025, Lenovo ha presentato numerose novità per il settore gaming. Dai laptop ai desktop fino agli occhiali per la realtà aumentata e alle console portatili, il produttore ha mostrato una lineup capace di accontentare praticamente tutti.

Al CES 2025 in corso a Las Vegas, Lenovo ha mostrato davvero tantissime novità dedicate al settore gaming, come sempre targate Legion. A partire dai laptop, passando per le console portatili, fino ai nuovi Legion Glasses 2, il produttore cinese vanta una lineup capace di soddisfare qualsiasi tipo di giocatore.

Nuovi portatili Legion e LOQ

Come ormai da anni, il fiore all'occhiello dell'offerta gaming di Lenovo sono i suoi laptop che, oltre ai modelli Legion, da qualche anno offrono soluzioni potenti e accessibili con il marchio LOQ.

Al vertice della proposta mobile vi è anche quest'anno il Lenovo Legion Pro 7i alimentato come sempre dai processori Intel Core. La nuova serie offrirà CPU fino al Core Ultra 9 275HX e schede video fino alla NVIDIA GeForce RTX 5090. Tuttavia, chi volesse affidarsi alle soluzioni AMD per il processore, può virare sui nuovi Lenovo Legion Pro 5i e Legion Pro 5 che saranno proposti con CPU Ryzen fino al Ryzen 9 9955HX con 16 core.

La differenza tra le due soluzioni risiede per lo più nel sistema di raffreddamento: ambedue sfruttano la nuova tecnologia Coldfront Hyper che però nel caso del Lenovo Legion Pro 7i consente di raffreddare un TDP fino a 250 W, mentre nel caso del Lenovo Legion Pro 5i la capacità di raffreddamento si ferma a un TDP 200 W.

Entrambi i portatili offrono i nuovi display OLED PureSight da 16 pollici con risoluzione WQXGA capace di raggiungere i 240 Hz. Infine, mentre il top di gamma è dotato di una tastiera Lenovo Legion TrueStrike con illuminazione RGB per-key e quattro tasti intercambiabili, i Lenovo Legion 5i e 5 vantano una tastiera a 24 zone RGB.

Lenovo Legion Go S: la prima console con licenza Steam OS

Sul palco del CES 2025, Lenovo ha portato una delle novità più attese di quest'anno: Lenovo Legion Go S. La console sarà disponibile in due varianti: una tradizionale alimentata da Windows e una mossa dal sistema operativo di Valve dedicato ai videogiocatori, Steam OS.

Si tratta infatti della prima console di terze parti fornita nativamente con Steam OS e sarà disponibile in diverse configurazioni. La console sarà proposta con processore AMD Ryzen Z1 Extreme o AMD Ryzen Z2 Go. Quest'ultima è una variante personalizzata dell'APU AMD di nuova generazione indirizzata ai dispositivi mobili da gioco.

La console è in grado di gestire fino a 2 TB di memoria per l'archiviazione dati e supporta fino a 32 GB di memoria LPDDR5X a 7500 MT/s. L'alimentazione si affida a un'unità a tre celle con una capacità di 55,5 Whr per un peso complessivo di 730 grammi.

Naturalmente, sarà interessante vedere l'integrazione di Steam OS che fornirà ai giocatori un sistema operativo ottimizzato insieme a un set di funzionalità come i salvataggi in cloud e il Remote Play che consentono di passare rapidamente dal PC alla console o giocare in streaming sfruttando l'hardware di un computer desktop per l'elaborazione.

Non è mancato lo spazio per il prototipo della nuova Legion Go 2, la vera e propria nuova generazione della console portatile. Legion Go 2, così come quella attualmente disponibile, si caratterizza per un display da 8,8 pollici e due controller rimovibili in stile Nintendo Switch.

Il modello mostrato al CES è alimentato da un processore AMD Ryzen Z2 Extreme con grafica RDNA 3.5. Inoltre, offre un nuovo display TrueSight OLED touchscreen con refresh rate fino a 240 Hz, supporto al VRR e una luminosità di picco di 500 nit.

A risaltare, però, sono sicuramente i miglioramenti in termini di ergonomia sviluppati attraverso il feedback degli utenti della prima versione della console. I controller TrueStrike offrono una forma e un posizionamento degli interruttori che si adattano meglio alla forma della mano ed è stata integrata un nuovo pad direzionale rotondo per input più rapidi e precisi.

Tuttavia, Lenovo sottolinea che non si tratta della versione definitiva, per cui il design così come le specifiche potrebbero variare in futuro. In tal caso, comunque, si tratterebbe di rifiniture minori, per cui il prototipo dovrebbe fornire un'idea sufficientemente chiara del prodotto che arriverà sul mercato.

I Lenovo Legion Glasses 2 promettono un grande upgrade

Una delle novità più interessanti mostrate da Lenovo sono senza dubbio i nuovi Legion Glasses 2. Si tratta di occhiali per la realtà aumentata che consentono di proiettare uno schermo virtuale di 126 pollici per giocare o guardare contenuti multimediali come al cinema, ma direttamente dal divano di casa.

I nuovi occhiali offrono una gamma di colori più ampia comprendo il 98% dello spazio DCI-P3 rispetto al 90% del modello precedente. Inoltre, arriva quasi a triplicarsi la luminosità di picco che passa dai 270 nit della prima versione agli 800 nit dei nuovi Legion Glasses 2. Raddoppiata la frequenza di aggiornamento dei pannelli che raggiunge i 120 Hz rispetto ai 60 Hz della versione precedente.

Tutto questo si sposa con dimensioni estremamente compatte: i Legion Glasses 2 hanno uno spessore di 18,5 mm per un peso che si ferma a soli 65 grammi. Considerando l'integrazione di altoparlanti stereo, si propongono come una soluzione all-in-one con un peso sensibilmente inferiore ad un semplice headset da gioco.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito alle specifiche, ma possiamo dirvi che Lenovo è riuscita perfino a ridurre il prezzo di ben 100 euro. I Lenovo Legion Glasses 2, infatti, avranno un prezzo finito di 399,99 euro rispetto ai 499,99 euro del precedente modello al rilascio.