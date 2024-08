HP Victus con RTX 4060 imbattibile oggi: 949 con Core i5 13Th gen, 16GB RAM, 512GB SSD!

In collaborazione con Amazon

Qui tutte le svendite partite alle 23 su Amazon!

C'è anche lo sconto del 10% su una selezione di prodotti Seconda Mano ex Warehouse

Imbattibile fra i portatili gaming oggi: questo HP Victus ha uno schermo da 16" Full HD 144Hz, Intel Core i5-13500H con 12 core, 16 thread e picco a 4,7GHz, 16GB RAM, super SSD da 512GB e NVIDIA GeForce RTX 4060! A soli 949€ !

Su questo portatile, inoltre, abbiamo il supporto al Wi-Fi 6E, utilissimo per sfruttare le connessioni a internet di recente generazione, e Windows 11 preinstallato. Lo Chassis è in un elegante grigio opaco, con prese d'aria su tre lati, ventilazione a 5 vie, sistema di raffreddamento integrato proprietario e tastiera in plastica riciclata.

Per quanto riguarda le porte di connessione, il portatile è dotato di una USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, una HDMI 2.0, una RJ-45 (Ethernet Gigabit), una combo cuffie/microfono, dell'AC Smart Pin, a cui si aggiunge un lettore di schede SD. Equipaggia, poi, Fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati.

Per gli appassionati di videogiochi, poi, ci sono 3 mesi di PC Game Pass inclusi, che danno accesso a centinaia di titoli, incluse le nuove uscite dal giorno del lancio e l'abbonamento EA Play e altri vantaggi riservati agli abbonati.