HP Victus 16 con RTX 3060, Core i5-12500H e RAM 16GB: impossibile trovare un portatile gaming migliore a soli 799!

Su Amazon succedono cose veramente strane, come trovare un super PC da gaming a 799€, dotato di scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 ! Un low cost? No. Senza sistema operativo Windows? Occhio perché ci sono anche quelli ma no, c'è anche Windows. Marchio sconosciuto? Nemmeno questo! Si tratta di un bellissimo HP VIctus 16, tra l'altro venduto e spedito da Amazon quindi non esiste mezzo pericolo di problemi in fase di acquisto o nel post vendita. Come detto, spesso succedono cose ben strane e chi ne approfitta fa un grande affare, anche perché è uno stupefacente tuttofare, oltre che PC gaming.

Al prezzo pazzesco di 799€ su Amazon abbiamo trovato questo HP Victus con schermo da 16,1 pollici Full HD 1920x1080 pixel, CPU Intel Core i5-12500H (12 core, 16 thread, 4,5GHz di picco!), 16GB di RAM, SSD super veloce da 512GB e, soprattutto, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 , che è superiore alle 3050 e 4050 che si trovano in modelli più costosi. Andranno a ruba, non c'è tempo da perdere!