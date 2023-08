HONOR MagicBook X 16 è il nuovissimo laptop di casa HONOR pronto a sfidare i più grandi e blasonati produttori di notebook con Windows ma anche i MacBook di Apple. Dalla sua HONOR ha deciso di unire in questo prodotto un eccellente FullView Display da 16 pollici con un processore Intel Core di 12esima generazione, una batteria da ben 60Wh e ancora una moltitudine di funzioni innovative progettate in base alle esigenze degli utenti attenti alla produttività.

Insomma HONOR MagicBook X 16 è un notebook estremamente versatile che si permette di eccellere in praticamente tutte le performance d'uso. E solo per un breve periodo troverete il nuovo HONOR MagicBook X 16 ad un prezzo scontato di 749,90€ invece di 899,90€ a cui si sommerà addirittura un ulteriore sconto di 50€, fino al 24 settembre, inserendo il nostro coupon esclusivo AHARDWARE50 in fase di acquisto per portarlo a casa ad un prezzo finale di 699,90€.

HONOR MagicBook X 16: ecco 8 motivi per acquistarlo

Perché dovreste acquistare il nuovo HONOR MagicBook X 16? Ecco 8 motivi:

Display HONOR FullView da 16'': il display HONOR FullView da 16 pollici con rapporto 16:10 offre una visione decisamente ampia e maggiore di altri notebook della concorrenza. In questo caso il display possiede una certificazione TUV Rheinland Low Blue Light per migliorare la visione ma anche il certificato Flicker Free che garantisce il miglior comfort degli occhi grazie alla modalità E-Book integrata che allevia l'affaticamente degli occhi quando si lavora o si legge per un lungo periodo. Non solo perché il notebook è caratterizzato da un gamut 100% sRGB e da un'elevata luminosità di 300 nits che garantiscono colori ricchi e immagini vivaci.

Processori Intel Core i5 di 12a generazione: i processori Core i5-12450H offrono prestazioni potenti, sia per il lavoro che per il gioco. Ci sono infatti 8 core e 12 thread ed una nuova CPU ibrida per importanti prestazioni ma anche alta efficienza e la tecnologia Intel 7 con frequenza turbo massima dei core di prestazioni fino a 4,4GHz perfetti per migliorare il lavoro e l'intrattenimento per un'esperienza di lavoro e di gioco superiore. Interessante la tecnologia FN+P che consente di passare liberamente dalla modalità Smart a quella High-Powered. Quest'ultima funziona con la piena potenza di 45W per attività intense e complete mentre quella Smart si mantiene più silenziosa a 35W prolungando la durata della batteria.

Corpo in metallo sottile e portatile: con un peso di soli 1,75 kg ed uno spessore di appena 17,9 mm, MagicBook X 16 permette di essere trasportato ovunque senza problemi pur mantenendo eleganza e semplicità. In questo caso infatti l'aspetto esterno del portatile si attiene ad un design quanto mai razionale, rifinendo ogni dettaglio con una disposizione ben precisa delle viti e un raffinato processo di realizzazione tale da ricreare un design unibody senza soluzione di continuità con cerniera flessibile. Due colorazioni: Mystic Silver e Space Grey.

Batteria da 60Wh per una lunga durata: il nuovo MagicBook X 16 possiede una batteria da 60Wh per permettere addirittura fino a 9 ore di lavoro continuativo con una singola carica, oppure addirittura 11,5 ore di riproduzione video locale in FullHD. Oltretutto la ricarica è velocissima perché nella dotazione inclusa troviamo il caricatore da 65W che, oltre ad essere portatile, è anche compatibile con smartphone e tablet HONOR.

HONOR Connect e HONOR Share: comodissima la presenza del software creato appositamente da HONOR che, grazie ad un design di trasmissione wireless, supporta più marche e più versioni di Windows per il trasferimento e la migrazione verso i computer portatili HONOR con velocità di trasferimento che possono raggiungere addirittura i 70 MB/s. Niente più cavi oltretutto grazie a HONOR Share che permette di trasferire rapidamente file, foto e video senza interruzioni visto che il tutto continuerà anche in background.

Espansione SSD da 1TB: è presente un design a doppio slot SSD per espandere lo spazio di archiviazione. In questo caso c'è dunque il supporto dell'espansione con un'unità SSD fino a 1TB per raddoppiare la capacità, consentendo di memorizzare quanto necessario.

Tastiera numerica indipendente: presente una tastiera di grandi dimensioni per il massimo comfort. Su MagicBook X 16 sono presenti tasti a profondità multipla con una corsa da 1,5 mm, barra spaziatrice da 1,6 mm e una risposta al millisecondo. Non solo perché il forte feedback tattile garantisce un'esperienza di digitazione silenziosa e molto confortevole. Oltretutto anche l'utilizzo di un rivestimento in resina delicato sulla pelle e l'aggiunta di polvere di diamante superduro a livello submicronico garantisce un tocco delicato rendendo anche più resistente allo sporco e all'usura la tastiera. E poi ancora un nuovo tastierino numerico indipendente per inserire i dati con il doppio dei risultati e la metà dello sforzo. C'è anche un sensore di impronte digitali che fa anche da accensione e che permette di sbloccare il laptop in soli 0,7 secondi.

Multi-porta per il massimo dell'esperienza: infine il nuovo MagicBook X 16 viene dotato da HONOR con una porta USB-C completa, due porte USB-A 3.2 Gen1 e ancora una porta HMDI e quella per il jack delle cuffie da 3,5 mm. Insomma tutto questo offre accesso illimitato alla trasmissione dei dati, alla ricarica rapida e all'espansione delle porte.

Insomma HONOR MagicBook X 16 è un notebook estremamente versatile che si permette di eccellere in praticamente tutte le performance d'uso. E solo per un breve periodo troverete il nuovo HONOR MagicBook X 16 ad un prezzo scontato di 749,90€ invece di 899,90€ a cui si sommerà addirittura un ulteriore sconto di 50€ inserendo il nostro coupon esclusivo AHARDWARE50 in fase di acquisto per portarlo a casa addirittura ad un prezzo finale di 699,90€.