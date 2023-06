Cerchi un portatile da gaming o economico conveniente? Ecco quali sono i migliori ora su Amazon

Ottimo prezzo per questo super computer portatile con il processore AMD Ryzen 5 5500U, ben 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e splendido display FullHD con diagonale di 15,6 pollici.

Con configurazione gaming, invece, è ora questo HP - Gaming Victus 16 una delle migliori proposte su Amazon con ottime CPU e GPU con la GeForce RTX 3050 Ti.

Altro notebook al minimo storico, stavolta gaming. Ecco MSI Pulse GL76 con Intel i7-12700H, Nvidia RTX 3060, schermo da 17 pollici a 144 Hz, e molte altre caratteristiche interessanti per i giocatori.

Rapporto prestazioni/prezzo decisamente conveniente per questo Lenovo IdeaPad 3.

Ottimo prezzo per questo portatile ASUS Vivobook 16X con Intel Core i5 di dodicesima generazione, 8 GB di RAM, SSD 512GB PCIE, display da 16 pollici e speicifhce ottime per il prezzo.

TOP : torna in super offerta a 649€ Medion E15413, con CPU Intel Core i7 di 12esima generazione (10 core, 12 thread e picco a 4,7GHz!), 16GB di RAM, 1TB di SSD, schermo Full HD 1920x1080 pixel da 15,6'', Windows 11! Un gran pezzo per un PC tuttofare molto potente.

Medion è anche un marchio che garantisce affidabilità e prestazioni, particolarmente indicato per i prodotti di questa fascia di prezzo. Chi ha comprato questi prodotti è rimasto quasi sempre soddisfatto: a meno di 400 euro è ora possibile portarsi a casa un portatile con processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, con schermo da 15,6 pollici e risoluzione Full HD. Un'offerta che dà grande valore a questo prodotto! anche perché questo portatile, così come quello di cui parleremo tra un attimo, ha la tastiera italiana , non sempre disponibile su questa fascia di prezzo. E con un AMD Ryzen si spende ancora meno! Ci sono altre offerte Lenovo e HP, le trovate più in basso.

Con un centinaio di € in più attenzione a questo HP: a migliorare decisamente è il processore adottato, AMD Ryzen 5 5625U, che è un 6 core 12 thread operanti con un picco di 4,3GHz. Costa un po' meno questo altro modello MEDION: se da una parte il processore è inferiore a quello dell'HP (AMD Ryzen 5 4500U ha infatti 6 core ma "solo" 6 thread), adotta ben 16GB di RAM. Se non fate rendering tutti i giorni il bonus offerto da 16GB di RAM non è da sottovalutare.

Attenzione anche a questo mini PC, per spendere ancora meno: il processore è un Ryzen 5 3550H da 4 core e 8 thread, 16GB di RAM, 512GB di SSD!