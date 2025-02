ASUS TUF Gaming A15: ecco un super portatile gaming con GeForce RTX 4060 a un prezzo senza rivali, 999!

Se state cercando un PC portatile gaming, oggi c'è una bella sorpresa perché questo ottimo ASUS TUF, dotato di GeForce RTX 4060 e con caratteristiche eccellenti anche per il resto della componentistica, costa solamente 999 euro

In collaborazione con Amazon

A questo prezzo non ha rivali: questo ASUS TUF Gaming A15 è il miglior portatile gaming con GeForce RTX 4060 , che basta per togliersi molte soddisfazioni. Vediamo perché a 999€ è eccezionale .

Prima di tutto è meglio notare che non si trova un altro portatile gaming a prezzo così basso, dotato di GeForce RTX 4060. Tutto questo non significa affatto scendere a compromessi sul resto della componentistica: Amazon ha semplicemente scontato moltissimo un ottimo prodotto, recente e potente! Il processore utilizzato è infatti un AMD Ryzen 7 7435HS, che mette in campo 8 core, 16 thread e picco di frequenza a ben 4,5Hz. Ci sono poi 16GB di RAM e un super SSD da 512GB, velocissimo.

Lo schermo è un 15,6" Full HD 1920x1080 pixel antiglare 144Hz, mentre da segnalare è anche l'ottima dotazione di porte che prevede 2 USB 3.2, 1 USB 2.0, 1 USB Type-C, RJ45, uscita HDMI e ovviamente minijack per cuffie e microfono. Un PC veramente ottimo anche come tuttofare, visto che è molto potente. Ma che regala tante soddisfazioni anche in ambito gaming, ad un prezzo mai visto prima.