Acer annuncia i nuovi notebook gaming Nitro e Predator, insieme a un monitor OLED da 45"

Acer ha presentato a Las Vegas i nuovi prodotti delle famiglie gaming Nitro e Predator, fra cui notebook e monitor dedicati al gioco. I nuovi sistemi implementano processori Intel Core di 13a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series, puntando a offrire un'esperienza di gioco di qualità elevata con feature aggiuntive.

Acer Nitro 16 e Nitro 17

Acer Nitro 16 (AN16-51) ha un'area dello schermo più ampia del 5% rispetto al suo predecessore e dispone di un display aggiornato da 16 pollici WUXGA o WQXGA con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz con supporto a NVIDIA Advanced Optimus, consentendo agli utenti di passare dinamicamente dalla grafica integrata a quella discreta senza dover riavviare il computer. È dotato di una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone e copre al 100% la gamma colori sRGB.

Il modello da 17 pollici, invece, viene proposto con processori Intel Core HX-series e utilizza uno chassis da meno di 3 kg presentandosi con uno spessore di poco inferiore ai 3 centimetri. Il display può essere configurato con diversi pannelli, in Full HD con frequenza di aggiornamento da 144 Hz o 165 Hz, o in QuadHD ad alta definizione (QHD) con frequenza di aggiornamento di 165 Hz. A disposizione c’è un ampio touchpad (125,0 mm x 81,6 mm), un rapporto schermo/corpo dell'81% e una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone.

Entrambi i nuovi gaming notebook sono basati su Windows 11 e possono disporre di un massimo di 32 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz e di uno spazio di archiviazione fino a 2 TB su M.2 PCIe. I nuovi notebook Acer Nitro vengono inoltre proposti con un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass all'acquisto, che permette agli utenti di accedere a centinaia di titoli per PC.

Il sistema di dissipazione si compone di due ventole, quattro feritoie situate ai lati e sul retro, una presa d'aria in alto e una pasta termica per metallo liquido che favorisce il raffreddamento delle componenti durante le sessioni di gioco più durature e intense. Ciascuno dei notebook è dotato di software NitroSense e di una chiave NitroSense dedicata, che consente di monitorare le temperature della piattaforma e di regolare la velocità delle ventole e le impostazioni generali.

Ogni modello viene fornito del Killer DoubleShot Pro ed è abilitato alla scheda Killer Wi-Fi 6 1650i. Sono inoltre presenti una webcam HD, due microfoni e due altoparlanti con audio DTS:X Ultra, mentre lato connettività troviamo una porta HDMI 2.1, un lettore di schede microSD, due porte Thunderbolt 4 con supporto Power Delivery e tre porte USB 3.2 Gen 2, di cui una per la ricarica offline.

Acer Nitro 16 (AN16-51) sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.499 euro.

Acer Nitro 17 (AN17-51) sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.599 euro.

Acer Predator Helios 16 e Predator Helios 18

I nuovi Predator Helios 16 (PH16-71) e Predator Helios 18 (PH18-71) adottano un design rivisitato e una nuova gestione del sistema di dissipazione: entrambi implementano processori Intel Core i9 o i7 HX di 13a generazione abbinati a GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop (MGP fino a 165W). I nuovi notebook gaming di fascia alta sono inoltre equipaggiati con memorie RAM fino a 32 GB DDR5-4800 MHz e fino a 2 TB di storage su PCIe Gen4 NVMe SSD in RAID 0.

Predator Helios 16 adotta un display da 16 pollici (16:10) WQXGA (2560×1600) a 165 Hz o 240 Hz, oppure una variante Mini LED con pannello a 250 Hz spinto dalla tecnologia AUO AmLED che supporta oltre 1000 nits di luminosità di picco con un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e una copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3. Predator Helios 18 si presenta invece con un display da 18 pollici (16:10) con le seguenti configurazioni: WUXGA (1920x1200) a 165 Hz, WQXGA (2560×1600) a 165 Hz o 240 Hz, o il display Mini LED superveloce da 250 Hz di AUO. I nuovi notebook Predator implementano inoltre due ventole metalliche eAroBlade 3D di quinta generazione, progettate su misura, insieme a heat pipe a forma di rettangolo per migliorare il trasferimento del calore.

Il tutto viene racchiuso in un nuovo telaio nero opaco con bordi puliti e cornici più sottili. La maggior parte delle porte sono posizionate sul retro del portatile, con una barra luminosa RGB personalizzabile che corre lungo la parte superiore delle prese d'aria posteriori.

Il nuovo design è completato da una tastiera retroilluminata Mini LED e tasti con una corsa di 1.8 mm con N-Key rollover anti-ghosting. La tastiera è stata ridisegnata per ogni tasto, così da offrire colori più uniformi ed effetti di illuminazione dinamica omogenea, richiedendo meno energia e contribuendo a far defluire il calore in modo efficiente grazie a un modulo di retroilluminazione appositamente progettato. Il nuovo tasto Mode dedicato consente di passare istantaneamente da una modalità all'altra per migliorare le prestazioni di gioco, mentre il tasto PredatorSense facilita l'apertura rapida dell'applicazione. Gli utenti possono anche utilizzare PredatorSense per attivare l'illuminazione Predator Pulsar per ogni tasto della tastiera. Inoltre il software è stato aggiornato alla versione 4.0 e offre un nuovo design che facilita il controllo delle impostazioni e del monitoraggio del sistema, mentre la nuova funzione Scenario Manager consente di creare profili personali per diverse configurazioni di gioco.

I notebook utilizzano inoltre l'Intel Killer E2600 Ethernet Controller e l'adattatore di rete wireless Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675, mentre per quanto riguarda le porte integrate lungo la scocca abbiamo USB 3.2 Gen2, HDMI 2.1, due USB Type-C Thunderbolt 4 con power delivery ed un lettore Micro SD. Anche su questi modelli all'acquisto verrà offerto un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass.

Predator Helios 16 (PH16-71) sarà disponibile in Italia a febbraio a partire da 2.399 euro.

Predator Helios 18 (PH18-71) sarà disponibile in Italia a marzo a partire da 2.499 euro.

Nuovi monitor Predator OLED

I nuovi monitor Acer utilizzano pannelli display OLED e prestazioni di rilievo per soddisfare anche i giocatori più esigenti. Predator X45 offre una diagonale da 45 pollici e risoluzione UWQHD (3440x1440) con curvatura 800R e formato ultrawide a cornice stretta.

Supporta inoltre il 98,5% della gamma cromatica DCI-P3 ed è dotato di connessione DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.0 per poter essere utilizzato sia su console sia su PC. Il pannello è compatibile con i contenuti HDR10 e può vantare una luminanza di picco 1000 nit insieme a un rapporto di contrasto ottimale, tipico degli OLED. Il supporto è regolabile ed è in metallo, così come la base è anch'essa in metallo per mantenere stabile il monitor di grandi dimensioni durante le fasi di gioco.

Il modello da 27 pollici presenta invece un pannello piatto a risoluzione WQHD (2560x1440) con anch'esso una copertura DCI-P3 del 98,5% e luminanza di picco di 1000 nit con funzionalità HDR10. Entrambi supportano la frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms, combinati con la tecnologia AMD FreeSync Premium. Dispongono infine di uno switch KVM che consente di passare senza problemi da un desktop a un laptop senza dover cambiare tastiera e mouse, e offrono un hub USB con USB Type-C per un comodo alloggiamento di gadget e altre periferiche.