Trust GXT 834 Callaz: una nuova tastiera meccanica compatta a meno di 50 Euro

Trust ha presentato la nuova tastiera per giocatori GXT 834 Callaz. Si tratta di una soluzione compatta Tenkeyless senza tastierino numerico focalizzata proprio sulle esigenze dei giocatori. La tastiera è dotata di interruttori meccanici Outemu rapidi che possono sostenere fino a 50 milioni di battute.

GXT 834 Callaz: da Trust una nuova tastiera meccanica compatta TKL

Questi interruttori sono di colore rosso e presentano un'escursione lineare in modo tale da non perdere nessuna pressione del giocatore e riprodurre ciascuna di esse nella maniera più reattiva possibile. Si tratta di switch con specifiche simili a quelle dei Cherry MX Red in termini di distanza di scorrimento e forza di azionamento.

Il design TKL libera spazio per le altre periferiche, mentre la piastra superiore in metallo è sopraelevata per lasciare filtrare gli accattivanti effetti di illuminazione. Quest'ultima è disponibile in modalità arcobaleno con 6 colori e intensità e velocità regolabili. Tutte le configurazioni si realizzano fisicamente sulla tastiera senza la necessità di ricorrere a un software.

Parliamo di una tastiera wired con connessione USB 2.0, dotata di 12 pulsanti riservati all'occorrenza ai controlli multimediali. Ma l'aspetto più interessante di questa soluzione Trust è il prezzo: GXT 834 Callaz viene infatti venduta a 49,99 Euro. Ovvero, a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello di altre periferiche con caratteristiche e prestazioni simili.