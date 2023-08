Trust ‎GXT 1863 Thaz: un'ottima tastiera meccanica a soli 19,99

Trust è un marchio che lungamente è stato associato a prodotti economici, onesti ma non troppo prestazionali. Adesso le cose sono cambiate e i dispositivi del brand GXT quasi sempre meritano considerazione. A maggior ragione quando sono in offerta come nel caso della Trust ‎GXT 1863 Thaz, una tastiera meccanica che costa solo 19,99€ .

Questa tastiera equipaggia gli switch Outemu RED , con un punto di attuazione di soli 2mm ricordano i Cherry MX RED, ovvero i migliori switch per giocare perché reattivi e precisi. La loro forza minima di attuazione è di 30G, mentre lo spostamento totale di 4mm. Parliamo di una tastiera in formato integrale, con layout QWERTY e tastierino numerico, che offre ben 14 modalità di illuminazione RGB per distinguersi nei LAN Party e non solo.

Grazie alla tecnologia N-key rollover anti-ghosting, ogni pressione dei tasti viene registrata. Mentre la modalità gaming inibisce il pulsante Windows, in modo da evitare accidentali ritorni al sistema operativo mentre si gioca in multiplayer. In altre parole si tratta di una soluzione che ha ben poco da invidiare a quelle più blasonate, ma molto più costose.