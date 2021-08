Thrustmaster T248: nuovo volante Force Feedback con Hybrid Drive

Il Thrustmaster T248 è attualmente l’unico volante con licenza ufficiale, nella sua fascia di prezzo, a essere dotato di una cinghia, unita agli ingranaggi, come parte integrante del suo esclusivo meccanismo ibrido ad alte prestazioni. In questo modo, secondo Thrustmaster, è fino al 70% più potente. Inoltre, il nuovo volante è dotato delle seguenti funzioni.

Display di Gara Interattivo Thrustmaster

Regolazione manuale di una serie di parametri: angolo di rotazione del volante, tipo di Force Feedback, ecc.

Visualizzazione dei dati della telemetria scelti dall’utente: marcia in uso, velocità, numero di giri, posizione in gara, miglior tempo, ecc.

Force Feedback Dinamico

Gli utenti potranno facilmente regolare istantaneamente il livello di Force Feedback. Il T248 offre tre diverse curve di Force Feedback (profili inclusi), compatibili con tutti i giochi:

FFB 1 : Force Feedback lineare ; in questo caso, la forza percepita dall’utente è totalmente proporzionale alla forza richiesta dal gioco.

: Force Feedback ; in questo caso, la forza percepita dall’utente è totalmente proporzionale alla forza richiesta dal gioco. FFB 2 : Force Feedback migliorato , per un miglior controllo in derapata.

: Force Feedback , per un miglior controllo in derapata. FFB 3: Force Feedback potenziato, che permette agli utenti di percepire più distintamente i più piccoli dettagli del tracciato (cordoli, derapate nei fuori pista, ecc.) mentre si è alla guida.

Tecnologia magnetica H.E.A.R.T (con sensori effetto Hall)

Caratterizzata da due elementi chiave, strettamente legati alla giocabilità, questa tecnologia aiuta a migliorare la precisione dei giocatori in tutti i giochi, eliminando nel contempo qualsiasi potenziale zona morta.

Le leve del cambio magnetiche accluse al T248 consentono cambi di marcia rapidi con tempo di risposta di 30ms. Inoltre, questa tecnologia magnetica priva di contatti massimizza la durata delle leve del cambio.

accluse al T248 consentono cambi di marcia rapidi con tempo di risposta di 30ms. Inoltre, questa tecnologia magnetica priva di contatti massimizza la durata delle leve del cambio. La nuova pedaliera acclusa T3PM è caratterizzata dalla medesima tecnologia magnetica H.E.A.R.T, proprietaria e brevettata.

Inoltre, il T3PM offre 4 diverse configurazioni delle molle, affinché i giocatori possano guidare in totale comfort — e con lo stesso livello di precisione — indipendentemente dalla configurazione di gioco utilizzata (scrivania/tavolo, abitacolo o supporto per volanti). Abbiamo fino a 25 pulsanti azione per un volante compatibile con PS5, PS4 e PC.

I preordini sono già stati aperti, mentre l'inizio delle vendite è previsto per il 21 ottobre 2021.