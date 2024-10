Thrustmaster svela la corona Hypercar, compatibile con le basi direct drive proprietarie

Thrustmaster ha annunciato il lancio di Hypercar Wheel Add-On, una corona di qualità progettata per offrire un'esperienza di guida virtuale realistica. Il volante adotta un design ispirato alle vetture di lusso contemporanee, con una forma ovale da 320mm di diametro. La costruzione utilizza materiali di qualità come alluminio e carbonio forgiato, garantendo robustezza e leggerezza allo stesso tempo.

Il volante pesa 1,4Kg, con l'impugnatura che è rivestita in simil-pelle, mentre il resto del bordo è in alcantara privo di cuciture visibili. Questa scelta assicura una presa confortevole e sicura durante le fasi più concitate delle gare virtuali, offrendo anche un occhio di riguardo al design. Il pannello centrale in alluminio ospita un'elevata quantità di controlli, fondamentali ormai con le ultime simulazioni di guida.

Thustmaster lancia Hypercar Wheel Add-On per le sue basi direct drive

In particolare, troviamo ben 25 pulsanti, 4 encoder rotativi in alluminio (di cui due specifici per l'uso con i pollici) e un D-Pad. Questi elementi permettono ai piloti virtuali di accedere rapidamente a tutte le funzioni necessarie senza dover staccare mai le mani dal volante. L'aggiunta di due luci LED configurabili dall'utente offre la possibilità di visualizzare informazioni cruciali come il numero di giri o altri dati di gara, aumentando l'efficacia della guida durante le competizioni.

Sul retro del volante, Thrustmaster ha integrato leve del cambio con sensori magnetici, che garantiscono cambi marcia rapidi e precisi. I grilletti analogici, anch'essi configurabili, possono essere utilizzati per varie funzioni, inclusa la doppia frizione in partenza, consentendo ai giocatori di personalizzare il punto di stacco e ottenere partenze estremamente ottimizzate in base alla vettura in uso e alle condizioni dell'asfalto. Il volante Hypercar è stato progettato per essere compatibile con le basi a trasmissione diretta T818 e Thrustmaster T598, utilizzando un sistema di sgancio rapido proprietario che semplifica l'intercambiabilità tra diversi volanti.

Il prezzo di lancio di Thrustmaster Hypercar Wheel Add-On è fissato a 399,99 euro: i preordini sono già aperti sul sito ufficiale, mentre la disponibilità effettiva è prevista per il 14 novembre 2024. La confezione del prodotto include, oltre al volante stesso, una serie di accessori utili come una tessera di iscrizione al Thrustmaster Club, fogli di adesivi aggiuntivi, una pinzetta di precisione e una chiave Torx per l'installazione.