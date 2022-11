Stream Deck +: nuova aggiunta alla linea di interfacce di controllo tattile

Stream Deck + è un dispositivo pensato per fornire ai content creator ed ai professionisti nuovi e potenti modi di interagire con app e strumenti. È dotato di otto tasti LCD, quattro manopole di controllo e di uno schermo touch, che abiliteranno un maggior numero di possibilità di controllo rispetto alla prima Stream Deck.

Stream Deck + mette a disposizione oltre 100 plugin predefiniti e l’opzione di rimappatura dei tasti di scelta rapida per pulsanti e manopole di controllo. Il dispositivo, inoltre, consente di ottimizzare qualsiasi flusso di lavoro, dalla creazione di contenuti e di podcast, alla produzione live, foto editing e graphic design e molto altro.

Parliamo di una soluzione che si integra con i software Elgato, tra cui Camera Hub e Control Center, oltre al mixer virtuale Wave Link, ed offre un controllo professionale di più sorgenti audio ed effetti VST come equalizzatore, compressione o riverbero. Sia i tasti LCD che la striscia touch possono essere personalizzati tramite unia libreria di pacchetti di icone e sfondi, mentre le manopole di controllo possono essere personalizzate con le apposite colorazioni argento oppure oro (vendute separatamente).

Quando è collegato ad un PC o ad un Mac tramite il cavo da USB-C a USB-A incluso, Stream Deck + diventa quindi un hub gestionale per l’intero sistema. Mediante la pressione di uno dei tasti LCD possono essere attivate una o più azioni: avviare lo streaming, riprodurre una sequenza, attivare l’audio del microfono, abilitare l’illuminazione, cambiare webcam, aprire app, aprire pagine web e molto altro. Le manopole invece sono progettate per regolare i livelli di volume, i dettagli dell’immagine, lo zoom della webcam, la luminosità, il bilanciamento di bianco e, in generale, per qualsiasi impostazione che richieda una regolazione incrementale. Le azioni multiple possono essere “impilate” sulle singole manopole e, con la pressione della stessa, è possibile scorrere e selezionare le diverse azioni.

Le informazioni in tempo reale sulle manopole sono visualizzate direttamente sulla striscia touch interattiva, che consente a sua volta di attivare le azioni, oppure scorrere per cambiare le pagine di layout di interfaccia. Stream Deck + può anche essere configurato per cambiare automaticamente layout di interfaccia quando si utilizzano app diverse.

Stream Deck + può essere acquistato fin da subito dal sito di Elgato al prezzo di € 229,99.