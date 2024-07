SteelSeries lancia le cuffie Arctis Nova 5 per PC, PlayStation e Xbox: specifiche e prezzo

Particolarmente apprezzata dagli utenti, la gamma Arctis Nova di SteelSeries include diversi headset che possono soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di giocatore.

La line-up del produttore danese si rinnova quindi con le nuove Arctis Nova 5, che si propongono come una soluzione high-end dal prezzo molto invitante. Tra le caratteristiche principali di questo headset troviamo la doppia connettività wireless e Bluetooth, un'ottima autonomia e la possibilità di accedere a numerosi preset attraverso un'inedita companion app realizzata da SteelSeries.

SteelSeries Arctis Nova 5: tre varianti per il nuovo headset



Le Arctis Nova 5 sono disponibili da oggi in tre diverse opzioni: Nova 5, Nova 5X e Nova 5P. Come suggeriscono i nomi, i modelli si differenziano per la compatibilità con diverse piattaforme. Le Nova 5 Wireless possono essere utilizzate su PC, Mac, Switch e dispositivi mobili; le Nova 5X sono progettate per sfruttare appieno le funzionalità di Xbox Series X, Series S e Xbox One, mentre le Nova 5P rappresentano l'opzione migliore per i possessori di PS5 e PS4.

Compatibilità a parte, i tre headset condividono le medesime caratteristiche. Le cuffie della gamma Nova 5 equipaggiano dei driver magnetici al neodimio, progettati su misura per garantire un suono ultra-dettagliato e bilanciato, sia nel gaming che nella riproduzione di contenuti multimediali. 'Quick-Switch Wireless' è il nome che SteelSeries ha dato al sistema che integra sia la connettività wireless a 2,4 GHz che il Bluetooth 5.3: si potrà passare da wireless a BT con un semplice pulsante.

Sul fronte dell'autonomia abbiamo specifiche a dir poco entusiasmanti. Innanzitutto, la durata della batteria tocca le 60 ore di utilizzo: secondo le stime di SteelSeries, i giocatori possono giocare 8 ore al giorno per 7 giorni di fila senza preoccuparsi della ricarica. In quest'ultimo caso non ci sarebbe comunque da preoccuparsi, perché la ricarica rapida tramite USB-C permette di guadagnare altre 6 ore di utilizzo in appena 15 minuti - un grande punto a favore per le Nova 5.

Trattandosi di un headset indirizzato principalmente ai videogiocatori, il microfono delle Arctis Nova 5 può offrire un'elevata qualità grazie alla larghezza di banda raddoppiata. Il ClearCast 2.X supporta l'audio a 32KHz/16 bit e vuole garantire la massima pulizia sonora durante le comunicazioni nelle chat vocali. Una tecnologia di riduzione del rumore bidirezionale (Sonar AI-Powered) può migliorare ulteriormente la qualità della voce, almeno per gli utenti PC.

Arriviamo infine alla nuova companion app progettata da SteelSeries per le Nova 5. Questa offre oltre 100 preset audio, ritagliati su misura per altrettanti giochi. Il produttore spiega che dietro questi preset ci sono ingegneri audio, pro player e sviluppatori di videogiochi, il che dovrebbe garantire un discreto vantaggio nei titoli a cui sono state dedicate queste configurazioni. L'applicazione è compatibile con gli smartphone Android e iOS ed è ora disponibile su Google Play e App Store.

I tre modelli della gamma Arctis Nova 5 sono venduti ad un prezzo consigliato di 139,99 euro. Gli headset sono ora disponibili sul sito ufficiale di SteelSeries e presso i rivenditori selezionati.