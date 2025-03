Speciale offerte sui monitor gaming: oggi tante occasioni super, anche sui nuovi QD-OLED

In occasione delle Offerte di Primavera ci sono tanti sconti interessanti sui monitor gaming, anche per quanto riguarda le soluzioni recentemente introdotte sul mercato come i nuovi QD-OLED. Ecco gli affari che si possono fare!

Tutte le migliori offerte sui componenti PC si trovano qui!

Grazie alle Offerte di Primavera ora in corso, ci sono prezzi molto convenienti su varie componenti per potenziare il PC come mouse e tastiere, monitor, SSD, Hard Disk e molto altro. Qui ci concentriamo in particolare sui monitor gaming, cominciando con le nuove soluzioni OLED.

Monitor gaming OLED

È il momento giusto per passare a un OLED anche per quanto riguarda il gaming, con questi sconti. I pannelli OLED, infatti, garantiscono tempi di risposta molto bassi e particolarmente congeniali per garantire immagini nitide e stabili anche in caso di movimenti repentini.

Monitor

I monitor più interessanti in questo momento, di tutti i tipi ma sempre orientati verso le esigenze dei giocatori. In particolare sono ora molto interessanti le soluzioni Samsung Odyssey, LG UltraGear e MSI eSports, tra le linee più amate dai giocatori, ora a prezzi impensabili fino a poco tempo fa per monitor con queste caratteristiche.

Monitor Samsung Odyssey

I Samsung Odyssey rimangono i preferiti dai giocatori e oggi, per le Offerte di Primavera, ci sono un paio di occasioni decisamente da non perdere, su fasce di prezzo diverse.