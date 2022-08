Samsung Odyssey Ark è il monitor curvo da 55 pollici per i gamers

Dopo averlo mostrato in funzione al CES 2022 a inizio gennaio, Samsung ha ufficialmente annunciato il lancio commerciale del proprio schermo Odyssey Ark. Si tratta di un prodotto molto particolare, caratterizzato da una diagonale di ben 55 pollici e da uno schermo curvo 1000R con la possibilità di essere utilizzato tanto in orizzontale come in verticale.

Nelle parole di Hyesung Ha, Executive Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics, sono riassunte le peculiarità di questo prodotto:

“Siamo entusiasti di presentare questo schermo da gioco di nuova generazione assolutamente unico, l'Odyssey Ark. Questo schermo da gioco curvo da 55 pollici 1000R unisce una qualità dell'immagine cinematografica premium, un suono surround coinvolgente e un'interfaccia incredibilmente flessibile che i giocatori richiedono sempre più. La comunità di gioco desidera ardentemente nuove esperienze e Odyssey Ark offre l'accesso a un nuovo mondo di gioco che innalzerà gli standard in tutto il settore".

Il raggio di curvatura spinto, unito alla diagonale elevata, è pensato per di fatto avvolgere il giocatore e in questo modo meglio immergerlo all'interno dell'azione di gioco. Il pannello è basato su tecnologia Quantum Matrix e permette di gestire sino a 16.384 differenti livelli di nero; il processore integrato, un Neural Quantum Processor Ultra, aiuta a gestire l'upscaling a 4K di segnale, quella che è la risoluzione nativa del pannello.

Il monitor è compatibile con la tecnologia FreeSync Premium Pro e integra al suo interno un set di altoparlanti certificati Dolby Atmos. Il prezzo ufficiale per il mercato nord americano è di 3.499 dollari tasse escluse; non abbiamo indicazioni sulla disponibilità per il mercato italiano ma alla luce del listino USA facile prevedere un prezzo di 3.990€ IVA inclusa per le nazioni europee.