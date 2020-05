Razer Opus, cuffie con cancellazione del rumore di alto livello

Razer è normalmente rinomata per i suoi accessori gaming per computer, ma con questo prodotto cambia decisamente target. Razer Opus, infatti, sono delle cuffie wireless per audiofili con tecnologia di cancellazione del rumore e isolamento acustico. In altri termini si tratta di una soluzione paragonabile alle famose WH-1000X M3 di Sony.

Da una parte le Razer Opus si possono descrivere come cuffie capaci di riprodurre i dettagli e le sfumature dei flussi in alta definizione. Dall'altra sono in grado di cancellare i rumori della vita quotidiana, dal ronzio di sottofondo della città, al vociare frenetico che si trova a subire chi lavora da casa con altre persone intorno, che possono interferire con l’esperienza di ascolto.

La tecnologia di cancellazione del rumore funziona tramite la sintonizzazione accurata di un’ampia gamma di frequenze esterne. A tal scopo, le Razer Opus utilizzano un sistema di Advanced Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) per eliminare il rumore esterno, con quattro microfoni ANC dedicati.

Se il filtraggio del rumore esterno è importante, la qualità della riproduzione audio è fondamentale per offrire un suono ricco e impeccabile. Per questo motivo, le Razer Opus sono state sottoposte a centinaia di test formulati in modo scientifico per ottenere la certificazione THX. Per soddisfare i severi requisiti per la certificazione THX, piccoli dettagli come la gamma e la risposta in frequenza, devono essere in grado di fornire voci chiare e bassi profondi di impatto, con zero distorsione a volumi elevati.

Le Razer Opus si contraddistinguono, poi, per peso ridotto e per cuscinetti auricolari e archetto in similpelle e gommapiuma. Ogni carica della batteria dura fino a 25 ore con l’ANC attivo. Quick Attention Mode, invece, può essere attivato quando sorge la necessità di sentire il mondo esterno. L’ingresso analogico opzionale da 3,5 mm, infine, garantisce la massima compatibilità del dispositivo.

Le Razer Opus sono disponibili al prezzo di €209,99 nei RazerStore e retailer online autorizzati.