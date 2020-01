Panasonic porta a CES 2020 un TV OLED da guinness dei primati, una soundbar per giocatori e molto altro ancora

HZ2000 è un TV OLED che supporta Filmmaker Mode e Dolby Vision IQ, oltre agli standard HDR10+, Dolby Vision e HLG Photo, il formato per immagini fisse che consente di riprodurre fotografie con la qualità dell’HDR. Inoltre, il Filmmaker Mode è abbinato alla tecnologia Panasonic “Intelligent Sensing”, che regola dinamicamente le scene in base alla luce ambientale.

Parliamo di una modalità di visione pensata per poter apprezzare i film esattamente come pensati dai loro autori premendo semplicemente un tasto del telecomando. Una volta attivata, la modalità mantiene invariato il framerate, il colore e il contrasto del contenuto disattivando la riduzione del rumore e lo sharpening. Intelligent Sensing, invece, sfruttando dei sensori esterni al televisore, regola automaticamente l'immagine in base all’illuminazione ambientale. Nello specifico, mira a risolvere il problema per cui nelle stanze molto luminose i contenuti HDR tendono di risultare troppo scuri. Secondo le promesse di Panasonic, il maggiore controllo sui parametri migliora non solo la luminosità massima (aumentata del 20%), ma anche quella media e la gestione del contrasto.

Per questo TV, Panasonic ha ampliato le opzioni di calibrazione aggiungendo due punti ai livelli di segnale 0,5% e 1,3%, che aumentano notevolmente il grado di precisione della transizione dal nero. Sarà inoltre possibile calibrare i contenuti Dolby Vision. Per quanto riguarda l'audio. il nuovo HZ2000 integra gli innovativi altoparlanti con emissione verso l’alto, compatibili con la tecnologia Dolby Atmos. HZ2000 monta 360° Soundscape Pro, l’impianto audio ad altissima fedeltà di Panasonic che unisce tutta la potenza immersiva del Dolby Atmos alla precisione garantita dal marchio “Tuned by Technics”.

Molto interessante anche Panasonic SC-HTB01, una soundbar progettata specificamente per i giocatori. Sviluppata congiuntamente ai tecnici di Square Enix, si compone di due altoparlanti frontali da 25W e di un sub-woofer da 30W. Arriva con tre preset, dedicati rispettivamente ai giochi di genere FPS, agli RPG e alla voce. La soundbar supporta Dolby Atmos, DTS:X e DTS Virtual:X. Si avvale anche di pass-through 4K/HDR e gestisce flussi audio fino a 192kHz/24bit. È dotata di porta HDMI e uscita digitale ottica, insieme a una porta USB per gli aggiornamenti software. Sarà disponibile da giugno 2020.

Technics True Wireless AZ70W si concentrano sulla tecnologia di noise cancelling, sul comfort e sulla praticità. Con driver dinamici con diametro da 10 mm, queste cuffie si avvalgono di PEEK rivestito in grafite e di camera di controllo posizionata nella parte posteriore dell'unità driver al fine di controllare in modo accurato il flusso d'aria generato dalla membrana. Inoltre, AZ70W utilizza la tecnologia di eliminazione del rumore Dual Hybrid costituita da una combinazione di FeedForward NC(FF) e Feedback NC(FB) e da una combinazione di elaborazione analogica e digitale, così da ottenere un effetto di eliminazione del rumore di livello superiore nella categoria True Wireless.

Per FF-NC, che elimina il rumore acquisito al di fuori delle cuffie, viene adattato un filtro anti-rumore di ordine superiore che riproduce un segnale opposto a varie onde sonore per eliminare il rumore in modo efficace. Per FB-NC, che elimina il rumore all'interno del padiglione, viene adattato un filtro differente tramite elaborazione analogica. Poiché il controllo analogico ha una velocità di elaborazione a bassa latenza, il rumore acquisito all'interno del padiglione può essere eliminato in modo efficace.

Ci sono anche tre nuovi modelli di cuffie wireless: M700B, M500B e M300B. La nuova gamma è frutto di un attento studio per la valorizzazione dei bassi, permessa all'integrazione di una serie di tecnologie. XBS DEEP (Extra Bass System Deep), una tecnologia sviluppata attraverso la regolazione ottimale della struttura dell'alloggiamento, e la funzione di equalizzazione del driver, consentono di ascoltare in modo ottimale i bassi con sonorità definite. L’Harmonic Tunic riproduce in modo cristallino i suoni più bassi regolando l'armonica superiore, amplificando i bassi sotto i 100 Hz e, viceversa, eliminandoli sopra i 100 Hz. Il Bass Reactor integrato amplifica le basse frequenze in risposta ai suoni bassi del brano, mentre il sistema Free-edge Driver consente lo spostamento dell'aria nell'unità driver da 40 mm in modo da emettere un suono più uniforme attraverso una membrana resistente alle distorsioni.

Per quanto riguarda il settore dei camcorder, invece, Panasonic ha annunciato quelle che definisce come le "Videocamere più piccole del settore". Dotati del grandangolo da 25 mm e dell’i.ZOOM da 32x (riprese in 4K), HC-X2000 e HC-X1500 supportano una registrazione interna con campionamento 4:2:2 a 10 bit3 e il nuovo codec HEVC. Le videocamere registrano in 4K/60 fps/4:2:2/10 bit su uscita HDMI.

Sono poi dotate di tecnologia di AutoFocus ad alta velocità e precisione con Face Detection. Sia in modalità UHD che FHD, inoltre, i due stabilizzatori d’immagine (ottico ed elettronico) rilevano e annullano le vibrazioni lungo 5 assi, incluse le sfocature radiali, per correggere le riprese effettuate in condizioni di instabilità, ad esempio ad angolazioni estreme. Il sistema O.I.S. a sfera riduce l’attrito sul meccanismo di azionamento, mettendo a punto l’immagine anche in caso di tremolii appena percettibili.

In modalità Full-HD, è possibile attivare la registrazione a 120 fps (per 59,94 Hz)/100 fps (per 50 Hz). Le videocamere supportano la registrazione a 10 bit e restituiscono immagini in pieno formato, non tagliate, persino a framerate elevati. La messa a fuoco automatica funziona anche durante le riprese in super slow-motion.