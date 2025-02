[Offerta terminata] Ecco un monitor gaming da 165 Hz, 24'' FHD, tempo di risposta di 1 ms, all'incredibile prezzo di 81

Un prezzo da record per un monitor gaming con tutte le caratteristiche tecniche che troviamo sui modelli dei marchi più blasonati. Ciascuna di queste fino a pochissimo tempo fa faceva schizzare in alto i prezzi

[AGGIORNAMENTO]: L'offerta sul monitor gaming da 165 Hz, 24'' FHD a 81€ è terminata, queste le migliori offerte sui monitor in questo momento:

I monitor più interessanti in questo momento, di tutti i tipi ma sempre orientati verso le esigenze dei giocatori. In particolare sono ora molto interessanti le soluzioni Samsung Odyssey, LG UltraGear e MSI eSports, tra le linee più amate dai giocatori, ora a prezzi impensabili fino a poco tempo fa per monitor con queste caratteristiche.

Quando si sceglie un monitor gaming, sarebbe opportuno puntare a un refresh rate di almeno 144Hz e 1ms di tempo di risposta per immagini fluide. La risoluzione varia in base all’uso: 1080p per il competitivo, 1440p o 4K per una grafica più dettagliata, con dimensioni tra 24" e 32". Tutte caratteristiche presenti su questa soluzione in offerta a oggi, a un prezzo sbalorditivo!

Un' interessante novità tra le offerte di monitor, con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, diagonale di 24 pollici e risoluzione FHD 1920x1080 pixel con tempo di risposta di solo 1 ms. In questo momento venduta a un prezzo stracciato .

Il monitor è basato su un pannello VA e vanta tecnologie di sincronizzazione delle immagini per evitare effetti indesiderati di tearing e stuttering. Quanto alle opzioni di connessione, abbiamo DisplayPort 1.2, 2 HDMI 1.4 e connettore audio. È inoltre disponibile l'opzione di montaggio VESA. Anche il design è interessante, senza cornice. Inoltre, il pannello elimina l'affaticamento della vista grazie alle tecnologie Low Blue Light e Flicker Free.

Certo, non raggiungerà la massima precisione cromatica, ma si tratta comunque di una soluzione più che dignitosa, perfetta come secondo monitor ma anche come scelta principale per giocare ai titoli più rapidi. Intanto, fatelo vostro, l'offerta durerà poco! Come potete verificare voi stessi, inoltre, le recensioni su Amazon sono molto positive, e il monitor è venduto e spedito da Amazon, il che dà il massimo delle garanzie, anche in caso di reso eventualmente.