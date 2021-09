Nuovo speaker LG UltraGear: audio di qualità e comunicazioni senza microfono

LG ha annunciato la sua prima soluzione audio progettata specificamente per gli amanti dei videogiochi: lo speaker gaming LG UltraGear (modello GP9). Questo dispositivo punta sulla facilità d'uso e su controlli immediati, così come sulla compatibilità con i PC e le più recenti console di gioco e sul design accattivante. Il nuovo speaker è ora disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 499 Euro.

Con questo speaker, LG espande ulteriormente il portafoglio di prodotti del brand UltraGear rivolto ai giocatori. Il risultato è un prodotto dal suono di qualità che libera gli utenti dalla necessità di utilizzare delle cuffie, un elemento chiave dell'esperienza di gioco che può diventare scomodo dopo lunghe sessioni videoludiche.

Il nuovo speaker è dotato della tecnologia proprietaria LG 3D Gaming Sound, che integra un algoritmo HRTF (head-related transfer function) progettato appositamente per personalizzare l'audio in base al genere del gioco. Ciò si traduce nella possibilità di sperimentare un suono surround virtuale dettagliato, completo di un senso realistico di spazio, posizione e direzionalità.

Questa tecnologia permette di personalizzare l'audio del gioco in base al genere. Nella modalità FPS i fan degli sparatutto in prima persona potranno percepire anche i più piccoli movimenti, consentendo loro di individuare con maggior tempismo e precisione un nemico in avvicinamento; la modalità RTS, invece, aumenta il realismo con un suono spaziale autentico per immergersi ancor di più nell’azione, sia essa di uno strategico in tempo reale (RTS), un gioco di corse o d’azione in terza persona. Inoltre, grazie al supporto per la tecnologia DTS Headphone:X, LG UltraGear permette di ascoltare l’audio del gioco con effetti surround virtuali a 7.1 canali anche quando si utilizzano delle normali cuffie o auricolari con jack audio standard 3,5 mm.

LG GP9 può essere usato anche per le chat vocali: permette infatti di comunicare con altri giocatori senza la necessità di cuffie o microfoni dedicati. I microfoni integrati utilizzano l'algoritmo di LG di cancellazione dell'eco distinguendo la voce del giocatore dai suoni in-game e dai rumori di sottofondo. Lo speaker LG UltraGear viene inoltre riconosciuto dal PC come scheda audio dedicata e consente di creare, scaricare e condividere le impostazioni di equalizzazione tramite l'App complementare.

Parliamo di un dispositivo certificato Hi-Res Audio, una tecnologia che campiona l’audio a frequenze più elevate del normale per riprodurre tutte le sfumature del suono originale. Inoltre si avvale del Quad DAC Hi-Fi integrato (ES9038PRO), una soluzione di elaborazione sonora che si trova tipicamente solo nelle apparecchiature audio di fascia alta.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività, inoltre, troviamo il cavo ottico e l’USB-C. È inoltre possibile scegliere di passare al wireless e connettersi a laptop, tablet o smartphone tramite Bluetooth. Il dispositivo, infatti, è dotato di una batteria capace di garantire 5 ore di autonomia.

Progettato per adattarsi alla forma “a V” dei principali monitor gaming – fra cui anche quelli della linea LG UltraGear - lo speaker GP9 rende le postazioni dei videogiocatori ancora più accattivanti grazie all’illuminazione RGB, personalizzabile in uno dei 16,7 milioni di colori utilizzando l’App dedicata.

LG UltraGear GP9 - Specifiche tecniche

Canali: 2 (2 woofer + 2 tweeter)

Potenza: totale 20W

Audio: Quad DAC Sabre ES9038PRO, DTS Headphone:X, Audio surround virtuale a 7.1 canali, LG 3D Gaming Sound

Modalità audio: FPS / RTS / Standard

Chat vocale: Clear Voice Chat con microfoni con cancellazione dell’eco integrati

Connessioni: USB-C / Ottico / Bluetooth / AUX 3,5mm

Alimentazione: alimentatore esterno / Batteria integrata (fino a 5 ore di autonomia)

Dimensioni e peso: 376 x 86 x 108mm, 1,5 kg

Altre funzioni: Illuminazione RGB con 16,7M colori / App LG XBOOM / Personalizzazione e condivisione equalizzazione audio

LG UltraGear GP9 si può adesso acquistare sul sito di LG.