NLR Formula Lite Pro, una postazione racing pieghevole per chi ha poco spazio in casa

Next Level Racing ha recentemente svelato Formula Lite Pro, una postazione di guida pieghevole che promette di semplificare l'esperienza degli appassionati di corse virtuali. Il nuovo "rig" pieghevole è stato concepito per rispondere alle esigenze di chi desidera godere di sessioni di guida immersive senza sacrificare spazio prezioso nella propria abitazione.

Il concetto alla base di NLR Formula Lite Pro non è del tutto nuovo: il suo design intende unire funzionalità e compattezza. Si caratterizza per una struttura leggera e pieghevole che consente di riporre il simulatore con facilità, anche mantenendo i dispositivi elettronici collegati. Le ruote integrate agevolano lo spostamento del cockpit, sia in configurazione aperta che chiusa, offrendo grande flessibilità per gli utenti che necessitano di adattarsi a diverse situazioni abitative o di spazio.

Da Next Level Racing un nuovo cockpit per il sim racing economico per spazi ristretti

Nonostante dimensioni e peso contenuti, il sedile è dotato di imbottitura rinforzata nelle aree critiche come la parte lombare, le cosce e le spalle. Il tessuto a rete traspirante e il supporto lombare in schiuma morbida sono stati integrati per assicurare un'esperienza confortevole anche durante lunghe sessioni di guida. La possibilità di regolare lo schienale in tre diverse angolazioni e l'altezza complessiva in cinque posizioni permette di personalizzare la seduta per piloti di diverse stature.

La piattaforma per installare il volante (che chiaramente non è incluso) è equipaggiato con un meccanismo di rilascio e regolazione rapido, consentendo aggiustamenti angolari e laterali senza l'uso di attrezzi. Il supporto per i pedali, inoltre, è stato progettato per essere compatibile con un'ampia gamma di modelli disponibili sul mercato, mentre il design della struttura previene il sollevamento della stessa durante le frenate più intense.

Chiaro è che non si tratta di una postazione per volanti pesanti o caratterizzati da valori elevati per la coppia di picco, o neanche per pedaliere di fascia alta, soprattutto per chi non è disposto a tollerare flessioni o movimenti vari durante le sessioni di guida più intense.

Il cockpit può supportare un peso massimo di 130 kg: quando aperto, misura 186,6 cm di lunghezza, 60,5 cm di larghezza e 87,1 cm di altezza. Una volta piegato, le dimensioni si riducono notevolmente a 71 cm x 25 cm x 79 cm, facilitando lo stoccaggio in spazi ristretti. Fra gli accessori compatibili ci sono supporti per monitor indipendenti, e anche per tastiera e mouse. NLR Formula Lite Pro è già disponibile sul mercato europeo al prezzo di 299€, prezzo che lo posiziona nella fascia economica dei simulatori di guida. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale NLR.