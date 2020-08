Mountain Makalu 67, nuovo mouse gaming ultra-leggero e sensore da 19 mila dpi

Mountain presenta il suo primo mouse da gioco, conosciuto come Makalu 67. Dotato del sensore PixArt PMW3370 con sensibilità massima di ben 19 mila dpi, questo mouse si caratterizzerà per un peso di soli 67 grammi, da cui scaturisce il suo nome. Il mouse si avvale, infatti, di una struttura congegnata proprio per ridurre il più possibile il peso e rendere la periferica la soluzione ideale per chi ama giocare con mouse agili e molto reattivi.

Una periferica di puntamento con dimensioni pari a 127x70,2x42,2 mm e un design molto sobrio caratterizzato da una scocca pensata per destrorsi e realizzata con un elevato numero di asole le quali, oltre ad alleggerire l'intera periferica senza indebolirla, garantiscono un passaggio dell'aria contribuendo a ridurre la sudorazione del palmo della mano.





Il sensore si caratterizza per una distanza di sollevamento di 2 mm, velocità di tracciamento di 400 IPS e tasso di errore dello 0,5%, specifiche che lo rendono un consistente miglioramento rispetto al suo predecessore, il 3389. Makalu 67 è costruito per resistere a 5 kg di forza ed evitare l'azionamento accidentale dei pulsanti nel caso la periferica venga afferrata con molta forza.





I piedini 100% PTFE miglioreranno le capacità di scorrimento mentre gli interruttori Omron 50M daranno al giocatore la certezza dell'avvenuta pressione. Mountain utilizza un cavo particolarmente flessibile, che definisce Lifeline e reclamizza come "l'ultima fermata prima del wireless". Si allinea così alle scelte degli altri produttori di periferiche che con le loro ultime soluzioni stanno dando sempre più risalto al comfort e alla facilità di scorrimento.

Mountain Makalu 67 si basa sul software Base Camp per le varie personalizzazioni. "Negli ultimi due anni abbiamo lavorato sulle nostre periferiche di gioco con l'obiettivo di rilasciare prodotti incentrati sull'utente che consentano ai giocatori di esibirsi al meglio" ha dichiarato Tobias Brinkmann, fondatore e CEO di Mountain.





Il mouse Makalu 67 è già disponibile al preordine al prezzo di 59,99 € con consegna dei primi esemplari per ottobre 2020; per maggiori immagini e dettagli vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questa periferica.

Mountain è una startup con sede in Germania che si prepara a debuttare sul mercato con nuove periferiche che rispondono a quattro esigenze: innovazione, performance, estetica e modularità. Si è fatta conoscere in particolare con la tastiera modulare Mountain Everest.