Monitor gaming Samsung Odyssey G3, 159 euro! Mai costato così poco prima d'ora

Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 costa solo 159€, prezzo più basso di sempre! 24" flat, 144Hz, 1920x1080 pixel.

Parliamo di pannelli VA a risoluzione 1920x1080 (Full HD) con refresh rate di 144 Hz, ideali per i giochi di tipo eSport più frenetici. Il tempo di risposta è di 1 ms, mentre non manca il supporto a FreeSync Premium. Per quanto riguarda le porte a disposizione, troviamo 1 HDMI, 1 Display Port, insieme all'Ingresso Audio. Le modalità di visualizzazione presenti sono Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode.

I monitor sfoggiano un design ergonomico, ma non disturbante, e senza bordi, adattandosi quindi bene anche alle configurazioni multi-monitor. Offrono il meglio del potenziale dei pannelli su cui sono basati.

Con caratteristiche gaming, costa poco anche questo ottimo Acer Nitro. 27", schermo con tecnologia IPS Full HD 165 Hz (in overclocking) e supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium. Non mancano le tecnologie per la protezione della vista Acer BlueLightShield e Flickerless, e supporto HDR.