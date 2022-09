Revolut aggiorna la sua app finanziaria per i piú giovani e lancia Revolut <18

Revolut ha deciso di rinnovare il suo servizio per i ragazzi dai 6 ai 17 anni. Si chiama ora "Revolut <18" ed è un account per giovani, collegato all'account Revolut del genitore/tutore, che aiuta i giovani a sentirsi positivi e responsabilizzati riguardo al denaro, dando loro un vantaggio finanziario utile nella vita. Sostanzialmente è la vecchia Revolut Junior che avevamo conosciuto approfonditamente in passato e che ora invece cambia veste ma non sostanza anzi si arricchisce di nuove funzionalità rendendo Revolut <18 il massimo per i giovani clienti.

Revolut <18: ecco le novità

Con Revolut <18 si avrà la possibilità di scatenare la propria creatività personalizzando la propria carta di pagamento aggiungendo un disegno, un testo e persino emoji, rendendola unica, proprio come loro. Non solo perché utilizzando la sicurezza end-to-end e i controlli delle carte in-app, i giovani clienti Revolut possono monitorare in sicurezza la loro attività in-app e ricevere avvisi di spesa immediati per rispettare il budget e costruire sane abitudini finanziarie, oltre a fissare obiettivi di risparmio. Inoltre, il genitore o tutore ricevono una notifica istantanea ogni volta che viene utilizzata la carta <18.

Genitori e tutori possono fissare un "giorno di paghetta", ma possono anche impostare sfide che i ragazzi devono completare per ricevere delle ricompense. E durante i pomeriggi tra giovani, una nuovissima funzione consentirà loro di dire ai loro amici "Revolut me!" per inviare e ricevere denaro gratuitamente ad altri utenti su Revolut <18.

Tara Massoudi, General Manager Premium Products di Revolut, ha dichiarato: “Siamo lieti di presentare Revolut <18 ai clienti nuovi ed esistenti. Il nuovo design giallo di Revolut <18 è energico, positivo, fresco e attraente per i minori di 18 anni. Abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti che hanno affermato di volere che il nostro prodotto per i minori di 18 anni fosse personalizzabile e che avesse un aspetto e una sensazione più personali per loro. Pertanto abbiamo pensato di creare un'atmosfera più adulta per la carta e per l'app poiché Revolut <18 è un account che può crescere con i ragazzi".

Con oltre 1,6 milioni di clienti in tutto il mondo, Revolut Junior ha oltre 20.000 clienti genitori e figli in Italia, che ora sono tutti clienti Revolut <18.

E ricordiamo che la carta Revolut <18 è gratuita e un genitore o tutore titolare di un account personale Revolut può creare un account <18 per il proprio figlio nella propria app Revolut. Se il giovane ha un dispositivo mobile, può scaricare l'app Revolut <18 scansionando un codice QR visualizzato sul telefono del genitore o del tutore. Tuttavia, la carta funzionerà anche se i ragazzi non hanno uno smartphone. I genitori/tutori possono creare un massimo di cinque account <18, a seconda del loro piano Revolut. Inoltre, gli adolescenti possono registrarsi per creare un account genitore, con l'approvazione dei genitori. Se l'adolescente ha un'età inferiore a quella per il consenso al trattamento dei propri dati personali (sotto i 14 anni in Italia), un genitore dovrà creare un account per lui dalla propria app Revolut.

Revolut: come funziona il conto online?

Revolut, l'applicazione finanziaria con 18 milioni di clienti nel mondo, ci ha ormai abituati ad un insieme di funzionalità che sono diventate nel tempo un grandissimo vantaggio per gli utenti che usano un conto Revolut. E parliamo ad esempio dell'integrazione all’interno della sua applicazione della piattaforma nazionale pagoPA, che permette di pagare tributi, imposte e rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti. Di avere Allianz Partners come suo nuovo fornitore globale di servizi assicurativi di viaggio. A partire da aprile 2022, Allianz Partners fornisce i suoi servizi di assicurazione di viaggio ai clienti Revolut che sono in possesso di un conto Premium o Metal, il tutto all'inizio in 31 mercati dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito.

E ricordiamo anche che Revolut ha ufficializzato l'operatività della sua licenza bancaria europea specializzata in Italia. In questo caso la novità riguarda la possibilità per tutti i clienti italiani dell'applicazione di poter passare i depositi a Revolut Bank e di avere la protezione del sistema di garanzia dei depositi. Il passaggio a Revolut Bank è immediato e semplificato visto che può essere fatto direttamente all'interno dell'applicazione di Revolut e il tutto avviene in pochissimi minuti.

Revolut è un servizio sia per privati che per professionisti vista la possibilità di ricevere pagamenti in qualsiasi valuta con il vero plus di poter convertire quando il tasso è migliore senza alcun aggiuntivo o nascosto. Revolut è essenzialmente un conto "virtuale" ossia online a cui viene associata una carta virtuale anche se è possibile in qualunque momento richiedere anche quella fisica che arriverà nel giro di qualche giorno direttamente a casa.

In questo caso la facilità con la quale è possibile aprire un conto Revolut di certo è un vantaggio non indifferente rispetto a molti concorrenti. Basterà infatti andare sul sito ufficiale di Revolut e scegliere in base alle proprie esigenze quale conto sarà più giusto. Tre sono le opzioni che l'utente potrà fare:

Conto STANDARD: quello completamente GRATUITO che comunque possiede un IBAN (anche questo gratuito) e con il quale è possibile realizzare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, cambio senza commissioni in 29 valute fino a 1.000€ e soprattutto prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200€ al mese. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica.

Conto PLUS: quello più economico a 2.99€ che comunque possiede un IBAN (anche questo gratuito) e con il quale è possibile realizzare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, cambio senza commissioni in 29 valute fino a 1.000€ e soprattutto prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200€ al mese. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica e avere anche carte personalizzabili. Oltre a due conti Junior e chiaramente tutte le protezioni quotidiane come protezione biglietti, resi, shopping assicurato.

Conto PREMIUM: costo di 7,99€ al mese con la possibilità oltre alle cose già viste sullo standard anche di realizzare prelievi fino a 400€ mensile, assicurazione medica internazionale, assicurazione per ritardi su volo e bagagli, consegna espresso/prioritaria globale, assistenza clienti prioritaria, accesso immediato a 5 criptovalute, carta PREMIUM con design esclusivi, carte virtuali usa e getta, accesso tramite Pass LoungKey. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica e avere anche carte personalizzabili. Oltre a due conti Junior e chiaramente tutte le protezioni quotidiane come protezione biglietti, resi, shopping assicurato.

Conto METAL: costo di 13,99€ al mese con tutte le priorità del conto standard e premium con l'aggiunta di carta Revolut METAL esclusiva, prelievi fino a 600€ al mese, fino allo 0,1% di cashback in Europa e fino all'1% fuori dall'Europa su ogni pagamento fatto con la carta e servizio di Concierge esclusivo. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica e avere anche carte personalizzabili. Oltre a 5 conti Junior e chiaramente tutte le protezioni quotidiane come protezione biglietti, resi, shopping assicurato.

Revolut permette poi di ricaricare la propria carta o il proprio conto tramite dei trasferimenti diretti da altri conti Revolut oppure tramite carta di credito associata o ancora tramite bonifico bancario.

