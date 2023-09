MMX 200 wireless: nuove cuffie per giocatori e professionisti da beyerdynamic

Le nuove cuffie beyerdynamic MMX 200 wireless puntano a offrire contemporaneamente un suono cristallino da studio, il microfono META VOICE e la connettività wireless per gli appassionati di giochi su PC e console, il tutto servendosi di funzionalità avanzate come Augmented Mode, LOW LATENCY e Hybrid Mode con supporto a Bluetooth 5.3.

Un suono professionale in ogni ambiente di gioco

Le cuffie si basano su driver da 40 millimetri, ottimizzati non solo per il gioco, ma anche per una perfetta resa dei dialoghi, dei film e della musica. La precisa localizzazione del suono in-game, inoltre, consente manovre cruciali nel gameplay ed arricchisce i mondi di gioco, rendendoli ancora più realistici con i loro distinti profili audio.

Un altro punto di forza del MMX 200 wireless è il microfono META VOICE. Grazie alla capsula da 9,9 mm, le voci sono renderizzate in modo realistico e naturale, mentre i rumori ambientali vengono efficacemente soppressi. Si tratta di un microfono flessibile e rimovibile all'occorrenza. Allo stesso tempo, non si tratta dell'unico microfono disponibile, perché le cuffie integrano nella loro scocca un secondo microfono che può essere utilizzato, ad esempio, per rispondere alle telefonate quando il principale è rimosso.

Le cuffie MMX 200 wireless, inoltre, possono essere facilmente regolate utilizzando la manopola di controllo, il che consente di effettuare cambiamenti di precisione anche durante il gioco. Per quanto riguarda la connessione wireless, avviene tramite un dongle USB presente nella confezione, mentre la tecnologia META LINK SWITCH permette di passare al volo tra le varie modalità di funzionamento contemplate dalle cuffie.

La Augmented Mode, in particolare, offre un'esperienza di gioco unica, mescolando i suoni ambientali con l'audio in-game. I microfoni presenti in entrambe le cuffie, infatti, catturano l'ambiente circostante, aumentando la consapevolezza ambientale. La nuova forma degli auricolari e la fascia imbottita in memory foam con supporto in alluminio, poi, assicurano una vestibilità ottimale. Inoltre, gli auricolari possono essere facilmente sostituiti grazie al meccanismo a baionetta.

Disponibilità e prezzo

Le cuffie beyerdynamic MMX 200 wireless sono ora disponibili al prezzo consigliato di €249,00 sul negozio online di beyerdynamic e su Amazon.