Meta Quest 3S in offerta su Amazon per la prima volta a soli 299!

Il nuovo visore Meta Quest 3S va per la prima volta sotto i 300 euro su Amazon, un’occasione perfetta per chi vuole entrare nel mondo della realtà virtuale targata Meta risparmiando. Non è chiaro quanto durerà lo sconto, quindi conviene approfittarne finché è attivo.

A fronte di una riduzione di prezzo decisamente consistente, Meta Quest 3S mantiene le caratteristiche principali del suo predecessore, Quest 3. La fusione tra mondo fisico e virtuale è resa possibile dalla piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2, sviluppata in collaborazione con Qualcomm, feature attraverso cui gli utenti possono interagire con l'ambiente virtuale in modo naturale grazie al tracciamento delle mani e ai controller Touch Plus per una maggiore precisione. Oggi è al suo prezzo minimo storico, per la prima volta sotto i 300 euro.

Il nuovo visore dà accesso all'intera gamma di esperienze disponibili su Meta Horizon OS, spaziando dall'intrattenimento al fitness, dai giochi alla produttività. Le principali differenze rispetto a Quest 3 riguardano il design del visore, l'utilizzo di lenti Fresnel invece delle ottime pancake del modello più costoso e un campo visivo leggermente ridotto (96° in orizzontale e 90° in verticale, rispetto ai 110° per 96° di Quest 3).

La distanza di interasse può essere configurata solo su tre posizioni, rispetto alla configurazione continua del modello più alto in gamma. La risoluzione del display scende da 2064 x 2208 pixel per occhio a 1832 x 1920 pixel per occhio del modello 3S. Per quanto riguarda la memoria di sistema, invece, rimane la stessa quantità del modello precedente, ovvero 8 GB. Inoltre, Batman: Arkham Shadow è fornito gratuitamente.