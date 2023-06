Meta Quest 3: Mark Zuckerberg presenta il nuovo visore in attesa del reveal completo fissato per il 27 giugno

In attesa del Meta Connect fissato per il 27 giugno, evento durante il quale verranno presentate tutte le sue caratteristiche, Mark Zuckerberg ha fornito un primo assaggio del Meta Quest 3. Tante le novità che accompagnano il nuovo visore che si presenta come il più avanzato e potente mai prodotto dall'azienda. Il dispositivo sarà disponibile entro la fine dell'anno a partire da 569 euro.

Partiamo però dal design, che stavolta Meta ha completamente rivoluzionato rendendo Quest 3 uno dei visori più comodi sul mercato. La nuova proposta, infatti, è del 40% più sottile rispetto al Meta Quest 2 sfoggiando un aspetto più elegante e confortevole. Allo stesso modo, sono stati riprogettati anche i controller.

I nuovi Touch Plus di Quest 3 sono più snelli ed ergonomici. Grazie ai progressi nella tecnologia di tracking, sono stati eliminati gli anelli esterni in modo che i controller appaiano come un'estensione più naturale della mano occupando meno spazio. È stato anche incluso il sistema di feedback tattile TruTouch, già presente sui controller TouchPro, per un'esperienza ancor più immersiva. Infine, sarà supportato sin da subito Direct Touch che consente di interagire con gli oggetti virtuali direttamente con le mani, senza controller.

Parlando delle novità a livello hardware, ad alimentare il Quest 3 c'è un nuovo chipset sviluppato direttamente in collaborazione con Qualcomm Technologies. Il nuovo Snapdragon fornisce prestazioni grafiche due volte superiori rispetto alla precedente generazione di GPU di Quest 2, garantendo performance più fluide e ricche di dettagli nei giochi più immersivi. Ulteriori informazioni al riguardo saranno fornite durante il Connect.

Alla parte frontale sono state aggiunte due telecamere a colori RGB da 4 MP che, insieme a un sensore di prossimità che fornisce una migliore percezione dello spazio, consentendo di ottenere un'esperienza in realtà mista molto più naturale con colori estremamente fedeli.

Attraverso la piattaforma Meta Reality, sarà possibile interagire con gli elementi fisici e quelli virtuali come mai prima d'ora. Si potrà giocare a un gioco da tavolo con Demeo o decorare il proprio salotto con opere personali attraverso Painting VR in maniera molto più naturale rispetto a prima. Il tutto con la collaborazione del passthrough stereoscopico e l'innovativo apprendimento automatico.

Naturalmente, con Meta Quest 3 sarà possibile accedere all'intero catalogo attualmente a disposizione per i visori precedenti. Parliamo di un catalogo di oltre 500 tra giochi, applicazioni, esperienze VR e non solo che verrà ulteriormente espanso nei mesi a venire.

Meta ha anche chiarito che il visore non sarà riservato a una piccola porzione di utenti, ma al mercato di massa per rendere la VR e la MR (Mixed Reality) accessibile al maggior numero di persone possibile. Questo il motivo per cui già da questo mese verranno ridotti i prezzi di Meta Quest 2.

"In breve la nostra visione è consentire alle persone di muoversi attraverso tutte le realtà in modo intuitivo e piacevole andando oltre le classificazioni standard di 'realtà virtuale' o 'mixed reality' per offrire una gamma di esperienze di nuova generazione in grado di unire in modo fluido il mondo fisico e quello virtuale" ha dichiarato Mark Rabkin, vicepresidente per la VR.

A tal proposito, a partire dal prossimo 4 giugno, Meta Quest 2 sarà disponibile al prezzo di 349 euro per la variante da 128 GB e 399 euro per quella da 256 GB. Inoltre, i visori Quest 2 e Quest Pro riceveranno un nuovo aggiornamento nelle prossime settimane che garantirà un importante miglioramento delle prestazioni.

In particolare, le prestazioni della GPU miglioreranno fino al 19% per il primo e fino all'11% per il secondo. Per quanto riguarda la CPU, invece, in entrambi i casi l'incremento raggiungerà il 26%. Una volta che l'update sarà disponibile, gli utenti potranno sperimentare un gameplay più fluido, un'interfaccia più reattiva e contenuti più ricchi.

Non rimane che attendere mercoledì 27 giugno per ulteriori dettagli su Meta Quest 3 durante il Meta Connect. L'evento sarà trasmesso in streaming a partire dalle 18:45 ora italiana su Twitch, Facebook, YouTube e Meta Horizon Worlds.