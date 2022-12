Meta Quest 2: il visore VR per eccellenza oggi in offerta, quello da 256GB allo stesso prezzo del 128GB

Da 549,99 a 449,99€ : un'offerta da non lasciarsi scappare per tutti gli appassionati di Realtà Virtuale che hanno atteso per dotarsi della propria soluzione VR: Meta Quest 2, il visore di riferimento che non richiede hardware a parte per funzionare e che in passato era conosciuto con il nome di Oculus Quest 2, ora ha lo stesso prezzo sia nella versione da 256GB che in quella da 128 GB. Un'offerta decisamente importante se si considera che lo spazio di archiviazione è fondamentale man mano che cresce lo spazio che i giochi richiedono per l'installazione.

Inoltre Beat Saber è incluso nell'acquisto, si tratta del rhythm game in VR più venduto. Meta Quest 2 è inoltre dotato di audio posizionale 3D, hand tracking e feedback tattile che, insieme, rendono sempre più reali i mondi virtuali. Permette di esplorare la VR grazie al visore wireless, i controlli intuitivi, la batteria integrata, la configurazione semplice e senza bisogno di un PC o di una console.

Meta Quest 2 è il modo ideale per entrare nel metaverso che rappresenterà la prossima frontiera della tecnologia.