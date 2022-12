SpaceX completa il 60° lancio di un razzo Falcon nel 2022, il primo della nuova generazione di Starlink

Poche ore fa SpaceX ha eseguito il suo 60° lancio per quest'anno con un razzo spaziale della famiglia Falcon (che comprende Falcon 9 e Falcon Heavy). Si tratta di un risultato importante che incrementa la già alta cadenza di lancio di questo vettore e che permette alla società di Elon Musk di realizzare profitti sia attraverso contratti privati o governativi sia lanciando in orbita satelliti Starlink per la megacostellazione dedicata alla connettività Internet.

Proprio il lancio di oggi è legato all'inserimento orbitale di 54 nuovi satelliti Starlink ma si tratta di qualcosa di nuovo. Infatti, come riportato dalla società stessa, si tratta della prima missione legata alla nuova licenza concessa dall'FCC (Federal Communications Commission). Questi permetteranno di migliorare le prestazioni complessive anche accogliendo un maggior numero di utenti che, qualche settimana fa, hanno superato quota 1 milione di abbonati. Ecco quello che c'è da sapere.

SpaceX lancia il 60° razzo spaziale Falcon nel 2022

L'obiettivo era già stato indicato in passato dallo stesso Musk. Si tratta di lanciare un razzo della famiglia Falcon, per lo più Falcon 9, con una cadenza di una missione ogni settimana o meno (in questo caso siamo arrivati a un lancio ogni 6,08 giorni). Questa strategia consente di portare in orbita molti carichi utili per diverse società o agenzie governative con costi relativamente contenuti rispetto alla concorrenza e garantendo una lunga sequenza di successo (mostrando quindi anche l'affidabilità della tecnologia).

Le statistiche riportano che la missione di oggi di SpaceX è il 193° lancio di un razzo Falcon 9 (non considerando quindi i Falcon Heavy). Questo è il 60° lancio del 2022 e il 6° lancio di questo mese oltre che l'undicesima missione per il primo stadio con la sigla B1062. Inoltre è il 125° atterraggio su una droneship e il 159° recupero di un razzo della famiglia Falcon. Numeri di tutto rispetto. Il lancio è avvenuto alle 10:34 di oggi (ora italiana) dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida e in particolare dalla piattaforma SLC-40.

Circa 8 minuti dopo il decollo il primo stadio del Falcon 9 è rientrato sulla droneship A Shortfall of Gravitas (ASOG). In precedenza questo stesso primo stadio era stato impiegato per le missioni GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301 e cinque missioni Starlink.

Come si può leggere sul sito di SpaceX "questo lancio segna il primo della rete aggiornata di Starlink. Con la nostra nuova licenza, ora siamo in grado di distribuire i satelliti su nuove orbite che aggiungeranno ancora più capacità alla rete. In definitiva, questo ci consente di aggiungere più clienti e fornire un servizio più veloce, in particolare nelle aree che attualmente hanno più abbonati".

In generale non si è mai parlato apertamente durante questa missione di "seconda generazione" ma sarebbe in linea con quanto scritto in precedenza nei documenti inviati all'FCC. Inizialmente i satelliti Starlink di seconda generazione sarebbero dovuti essere lanciati solamente con Starship ma i ritardi nello sviluppo hanno fatto propendere SpaceX per una versione rivista con hardware simile a quello definitivo ma con una massa per singolo satellite inferiore e simile a quelli di generazione 1.5.