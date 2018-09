Logitech K600 TV, la tastiera progettata apposta per la tua smart TV

Logitech aggiunge al proprio catalogo di periferiche una soluzione creata apposta per interfacciarsi al meglio con sistemi Smart TV, direttamente con i sistemi inclusi in alcune TV delle principali marche, ma anche comunque con qualunque dispositivi Windows, Mac, Android e iOS: ecco la tastiera K600 TV.

La periferica si presenta con dimensioni contenute pari a 367x117x20 mm ed un peso di 500 g, adotta un layout a tasti tondi, caratterizzato da numerosi supporti per un'interfaccia avanzata: al centro del dispositivo troviamo i tasti più consueti, comprese frecce direzionali nella parte bassa ed in quella alta vari comandi multimediali impostati come input principali e secondariamente le rispettive funzioni F.

Ai lati, in colore grigio chiaro, troviamo sulla destra un joystick ed un ampio touchpad, nella parte di sinistra invece una sfilza di comandi rapidi, con funzioni come home e cerca, ed anche due tasti per che vanno a sostituire tasto sinistro e tasto destro del mouse, non presenti nella zona del touchpad.

Un po' confusa la questione compatibilità diretta con Smart TV, nella scheda tecnica vengono indicati solo alcuni "modelli selezionati" per dispositivi marchiati LG, Samsung e Sony, per maggiori dettagli Logitech ha messo a disposizione qui un elenco più dettagliato delle TV compatibili ma per il momento risulta veramente scarno ed incompleto.

Per quanto riguarda la connettività Logitech propone doppia connessione con la tecnologia proprietaria Unifying e con il più generico e diffuso Bluetooth, in entrambi i casi viene garantito un range di copertura pari a 15 m in campo libero ed un'autonomia di 12 mesi garantita da una coppia di batterie AAA, fornite insieme alla tastiera e facilmente sostituibili.

La tastiera K600 TV per il momento è stata presentata sul mercato globale al prezzo di 69,99 $, nel mese di ottobre dovrebbe comparire anche sul mercato europeo; per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questa periferica.