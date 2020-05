Logitech G915 TKL, tastiera meccanica gaming senza tastierino numerico

Il noto produttore di periferiche ha annunciato Logitech G915 TKL Lightspeed, Tastiera meccanica da gaming RGB Wireless, capace di offrire le stesse tecnologie della G915, in un formato più compatto senza tastierino numerico. La parte di connessione wireless è gestita tramite la tecnologia Lightspeed (tempi di risposta di 1ms), che si unisce a Lightsync RGB e switch meccanici a basso profilo per un design ultra-sottile. Logitech promette oltre 40 ore di autonomia.

Logitech G915 TKL si adatta agli spazi più compatti, e può essere facilmente trasportata per eventi LAN o presso la casa di un amico. Inoltre, dispone di un apposito spazio per riporre la chiavetta Wireless sul retro della tastiera. Senza il tastierino numerico, si dispone di più spazio per posizionare il mouse più vicino alla tastiera, potendo quindi posizionare le braccia più vicine tra loro e rimanendo quindi più centrati e comodi.

Per la prima volta, Logitech G implementa la tecnologia Lightspeed in una tastiera tenkeyless con illuminazione Lightsync RGB integrata. Attraverso il Lightsync, sarà possibile personalizzare oltre 16,8 milioni di colori grazie al Logitech G HUB Advanced Gaming Software.

La tastiera meccanica da gaming G915 TKL dispone degli switch GL a basso profilo, alti circa la metà dei normali tasti, dotati però di performance superiori del 25% rispetto a questi ultimi. Sono disponibili in diverse versioni: GL Linear, GL Tactile e GL Clicky. La versione Linear permette una pressione dei tasti più soffice, mentre con la versione Tactile si coglierà direttamente il feedback del tasto. La versione Clicky invece, offre una digitazione più pronunciata, con feedback tattile.

Logitech G915 TKL sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati a partire da giugno 2020 ad un prezzo consigliato di 229 €.