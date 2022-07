Logitech G promuove l'inclusione di genere con le periferiche dell'Aurora Collection

Oggi Logitech G ha presentato l'Aurora Collection, una nuova gamma di periferiche dedicata agli appassionati di gaming. In particolare, questa collezione è stata pensata per essere 'gender inclusive', rivolgendosi così alle esigenze e ai desideri delle gamer, così come ai giocatori che ricercano un design vivace e originale. La gamma include l'headset G735, le tastiere G715 e G713, il mouse wireless G705 e otto accessori con cui personalizzare queste periferiche.

Logitech G Aurora Collection: "una nuova era del gaming"



"Gran parte dell'industria dei videogiochi è rimasta ancorata all'idea del 'one-size-fits-all'. Ma questo non rispecchia l'ampia gamma di consumatori che si concentrano sull'espressione personale e sul gioco per divertimento, e certamente non si adattava all'impegno di Logitech di fornire soluzioni per tutti i giocatori [...]", ha dichiarato Ujesh Desai, Vice President and General Manager di Logitech G. Nasce così l'Aurora Collection, una gamma di prodotti "incentrata sul comfort, l'accessibilità e la vivacità" con cui il produttore svizzero promuove l'inclusività.

Dietro la progettazione dell'Aurora Collection c'è un team Logitech di donne esperte nell'innovazione, nel design e nel marketing. Il processo è stato guidato da tre principi fondamentali: il comfort, per la realizzazione di periferiche belle da vedere, ma anche piacevoli da utilizzare nelle lunghe sessioni di gaming; l'accessibilità, per un'esperienza più accogliente che abbandona le tipiche linee 'spigolose' per abbracciare tonalità morbide e materiali traslucidi; la 'playfulness', per dare libero sfogo alla creatività dei giocatori con una maggiore personalizzazione.

La nuova collezione targata Logitech G include i seguenti prodotti:

Cuffie da gaming wireless G735 - Un headset versatile caratterizzato da un sistema d'illuminazione RGB, un doppio mix audio on-ear e il supporto alla tecnologia Blue VO!CE per la modulazione della voce. Concepite per il massimo comfort e adatte anche alle teste più piccole. Ottime per le lunghe sesisoni di gioco, grazie alla durata della batteria di oltre 56 ore.

- Un headset versatile caratterizzato da un sistema d'illuminazione RGB, un doppio mix audio on-ear e il supporto alla tecnologia Blue VO!CE per la modulazione della voce. Concepite per il massimo comfort e adatte anche alle teste più piccole. Ottime per le lunghe sesisoni di gioco, grazie alla durata della batteria di oltre 56 ore. Tastiere meccaniche da gaming G715 e G713 - "Sensazioni low-key con prestazioni high-key" . La tastiera wireless G715 e la tastiera G715 offrono un layout compatto TKL e la regolazione dell'altezza, per un comfort elevato. La batteria del modello wireless è ricaricabile e garantisce 25 ore di gioco ininterrotto. Entrambe includono il poggiapolsi Cloud-Soft a forma di nuvola.

- . La tastiera wireless G715 e la tastiera G715 offrono un layout compatto TKL e la regolazione dell'altezza, per un comfort elevato. La batteria del modello wireless è ricaricabile e garantisce 25 ore di gioco ininterrotto. Entrambe includono il poggiapolsi Cloud-Soft a forma di nuvola. Mouse da gaming wireless G705 - Realizzato appositamente per le mani più piccole, il mouse G705 è caratterizzato da una formatta compatta e sagomata. Pesa solo 85 grammi e può garantire comfort e prestazioni di livello superiore, grazie anche al sensore da gaming, alla tecnologia wireless Lightspeed e al pulsante per la regolazione manuale dei DPI.

In aggiunta a queste quattro periferiche troviamo ben otto nuovi accessori. Troviamo il già menzionato poggiapolsi Cloud-Soft, la custodia a forma di cuore per il trasporto delle cuffie G735, top plate per le tastiere G713 e G715 e un mousepad da abbinare al G705.

Tutti i prodotti della Aurora Collection di Logitech G sono disponibili sul sito ufficiale del produttore e presso i rivenditori autorizzati. Le cuffie Logitech G735 hanno un prezzo consigliato di 239,99€. Le tastiere Logitech G715 e Logitech G713 TKL hanno un prezzo consigliato rispettivamente di 208,99€ e 174,99€, il mouse Logitech G705 ha un prezzo consigliato di 103,99€.