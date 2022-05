LG UltraGear e UltraWide: i nuovi monitor pensati per le esigenze dei giocatori

Per chi desidera il gaming 4K ad alto refresh rate, LG UltraGear 27GP950 è la soluzione ideale. Questo monitor da 27” usa un pannello Nano IPS con 1.07 miliardi di colori. Il pannello IPS è inoltre dotato di un tempo di risposta di 1 millisecondo Gray-to-Gray (GtG) e vanta una frequenza di aggiornamento di 160Hz (in overclock con DSC - Display Stream Compression - e DisplayPort 1.4). Inoltre, grazie alla connessione HDMI 2.1 con tecnologia Variable Refresh Rate (VRR) è possibile giocare in 4K con refresh rate a 120Hz, il che lo rende perfetto per l’utilizzo con le console next-gen. LG UltraGear 27GP950 vanta infine delle caratteristiche che garantiscono un’esperienza di gioco coinvolgente, come lo Sphere Lighting, in grado di sincronizzare le luci LED sul retro del monitor con il suono e l’immagine di gioco.

LG UltraGear 27GP950

I gamer che preferiscono monitor di maggiori dimensioni potranno apprezzare LG UltraGear 32GP850, con risoluzione Quad HD (2560x1440). Anch’esso dotato della tecnologia Nano IPS con tempo di risposta di 1 millisecondo (GtG), è certificato NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium riducendo il fenomeno di tearing e stuttering. Promette inoltre un refresh rate di 180Hz (overclock) e una riproduzione accurata dei colori con un’ampia gamma cromatica che copre il 98% dello spazio colore DCI-P3.

LG UltraGear 32GP850

Per i gamer che necessitano di un monitor in grado di offrire prestazioni eccellenti anche nelle attività quotidiane e professionali, LG UltraWide 34WP75C è la soluzione ideale. La combinazione del formato 21:9 con lo schermo curvo consente di monitorare diverse finestre contemporaneamente e dona un’ampia visuale orizzontale durante il gioco. Inoltre, gli speaker stereo integrati da 14W con MaxxAudio sono sufficientemente validi per un audio immersivo. Per gli appassionati di gaming che dopo una giornata di lavoro vogliono godersi una sessione di gioco, inoltre, il monitor LG UltraWide da 34’’ offre la frequenza di aggiornamento a 160Hz e al tempo di risposta di 1 millisecondo Motion Blur Reduction (MBR) che riduce l’effetto ghosting. Vanta inoltre funzioni specifiche per il gaming, come la tecnologia AMD FreeSync Premium, la Dynamic Action Sync, che minimizza il ritardo nelle immagini, e il Black Stabilizer, che garantisce visibilità anche nelle scene più scure.

LG UltraWide 34WP75C

Per rendere l’esperienza di gioco ancora più completa e coinvolgente, LG ha pensato anche a una soluzione audio proprio per i gamer. Lo speaker gaming LG UltraGear GP9, che abbiamo già recensito qui, garantisce immersività nel gioco grazie alla tecnologia proprietaria LG 3D Gaming Sound, che integra un algoritmo HRTF (head-related transfer function) progettato per personalizzare l’audio in base al genere di videogioco. Per esempio, nella modalità FPS i fan degli sparatutto in prima persona potranno percepire anche i più piccoli movimenti, permettendo loro di individuare con maggior tempismo e precisione un nemico in avvicinamento. Lo speaker LG GP9 può inoltre essere facilmente utilizzato per le chat vocali, consentendo di parlare con altri giocatori senza la necessità di cuffie o microfoni dedicati. Ciò è possibile grazie ai microfoni integrati nello speaker, che utilizzano l’algoritmo di cancellazione dell’eco di LG per distinguere la voce del giocatore dai suoni in-game e dai rumori di sottofondo.

LG UltraWide GP9