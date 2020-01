LG: nuovi monitor, per giocatori e no, e notebook in video dal CES

LG è adesso presente in Italia anche con i nuovi notebook della serie LG Gram , con tagli da 17, 15 e 14 pollici. I portatili della serie LG Gram sono indirizzati ai professionisti che hanno bisogno di utilizzare prodotti molto leggeri con batteria in grado di garantire un'autonomia prolungata. Questi notebook equipaggiano processori Intel di decima generazione .

LG ha portato al CES di Las Vegas i nuovi monitor per giocatori della serie UltraGear con supporto G-Sync , tempo di risposta di un millisecondo e refresh rate di 144 Hz . Sono disponibili nelle varianti da 27, 34 e 38 pollici, con possibilità di optare per il design curvo, la risoluzione 4K e il rapporto d'aspetto da 21:9. Si tratta di pannelli di tipo IPS di alta qualità, molto richiesti dai giocatori. Li vedete nel video, mentre qui trovate le specifiche tecniche complete .

