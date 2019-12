LG al CES presenterà nuovi monitor per professionisti e giocatori

Il monitor da 32 pollici UltraFine "Ergo" 4K UHD (modello 32UN880) viene presentato come "una soluzione ergonomica innovativa in grado di distinguersi". Il 32UN880 eredita la qualità dell'immagine della serie UltraFine ed è stato sviluppato per i professionisti e per tutti coloro che trascorrono una quantità significativa di tempo alla scrivania. Si caratterizza per un elevato grado di regolazione e consente all'utente di creare postazioni di lavoro perfettamente personalizzate.

Lo stand LG Ergo può essere esteso verso l'esterno o posizionato vicino alla parete, spostato verso l'alto fino all'altezza degli occhi o abbassato al livello della scrivania. È possibile anche ruotarlo completamente per condividere le informazioni anche con i colleghi che si trovano di fronte. È dotato di porta USB-C.

Per quanto riguarda la serie UltraGear Gaming, il nuovo modello da 27 pollici con risoluzione Ultra HD 4K (27GN950) utilizza la tecnologia Nano IPS da 1ms con un refresh rate a 144Hz, overclockable a 160Hz. Questa soluzione permette anche la calibrazione hardware. I modelli UltraGear 34GN850 e 38GN950 sono dotati di ampi display con formato 21:9 e pannello IPS da 1 ms e di un refresh rate di 160 Hz. I modelli 27GN950 e 38GN950 sono certificati VESA DisplayHDR 600, mentre il 34GN850 supporta VESA DisplayHDR 400.

Il monitor UltraWide QHD+ da 38 pollici (modello 38WN95C) con design curvo, invece, vanta risoluzione 3.840x1.600 pixel con un display Nano IPS da 1 ms, refresh rate 144 Hz e certificato NVIDIA G-SYNC Compatible. Dotato della connettività Thunderbolt 3, questo monitor si avvale di un pannello che copre il 98% della gamma colore DCI-P3 per una riproduzione delle immagini accurata e realistica con certificazione VESA DisplayHDR 600.

Specifiche