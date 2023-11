Lexar SL660 BLAZE: un SSD portatile perfetto per i giocatori

Aggiungere un SSD esterno al proprio PC da gioco può risultare una sfida. Se non è in grado di erogare le performance necessarie, sia come prestazioni interne che per il collo di bottiglia determinato dalla connessione al sistema, rischia di rendere insoddisfacente l'esperienza di gioco. Soprattutto per quei titoli che attingono costantemente al disco, infatti, si possono verificare ritardi con il risultato che il gioco procede a scatti.

Lexar SL660 BLAZE: massime prestazioni e porta USB 3.2 Gen 2x2

Questo sicuramente non avverrà con Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD, un'unità molto rapida progettata per toccare velocità fino a 2000/MB in lettura e 2000 MB/s in scrittura. Sfrutta lo standard USB 3.2 Gen 2x2 che supporta velocità fino a 20 Gb/s, il che è la migliore soluzione possibile per quei PC dotati di questo tipo di connessione. Al di là di questo tipo di supporto, ci troviamo al cospetto di un SSD che si rivela ottimo anche per espandere lo spazio di archiviazione di una console.

Inoltre, ora è possibile acquistare Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD con uno sconto del 10% riservato ai lettori di Hardware Upgrade. Per abilitare lo sconto basta usare il codice LEXAR23 dopo aver messo il prodotto in carrello sul sito di Nital.

L'unità Lexar è dotata anche di LED RGB, per aggiungere un tocco di colore alla postazione di gioco e impreziosirla con luci soffuse per migliorare l'atmosfera. L'SSD portatile è realizzato con un involucro in alluminio di alta qualità e presenta una finitura sabbiata per una maggiore protezione da urti e vibrazioni. Il suo design è pensato per non sfigurare quando l'SSD è posizionato vicino alla console o a un PC bene assemblato.

L'SSD è anche dotato di una base rimovibile, in modo da poter essere posizionato verticalmente e adattato al resto della postazione da gioco. Inoltre, la sua confezione include una custodia resistente per una maggiore comodità. L'unità misura 1x6x11 centimetri e pesa 80 grammi: è quindi sufficientemente piccola e leggera da poter essere trasportata con facilità.

Non solo l'unità è elegante con le sue decorazioni ma è anche robusta. Secondo i test di Lexar, infatti, è resistente agli urti e alle vibrazioni. Unitamente alle sue prestazioni così alte, che la rendono una scheggia in alcuni ambiti di utilizzo, vanta così caratteristiche più uniche che rare nel suo segmento di mercato.

Lexar SL660 BLAZE: SSD portatile veloce e resistente

L'SSD SL660 è dotato di una porta USB Type-C e la confezione comprende sia un cavo USB da Type-C a Type-C che un cavo USB da Type-C a Type-A, in modo che l'utente possa configurare come meglio ritiene opportuno la connessione al sistema di gioco. Tutti i prodotti Lexar vengono sottoposti a test approfonditi nei Lexar Quality Labs, che sono strutture con migliaia di fotocamere e dispositivi digitali diversi per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

SL660 BLAZE usa, inoltre, un software di sicurezza avanzato con crittografia AES a 256 bit per proteggere i file che decideremo di affidargli. Questo consente di creare con facilità una cassaforte protetta da password che crittografa automaticamente i dati. Allo stesso tempo, i file eliminati dall'unità vengono cancellati in modo sicuro e non possono essere recuperati.

In definitiva, Lexar SL660 BLAZE dà il meglio di sé con quei PC dotati di porta USB 3.2 Gen 2x2, la quale consente di sfruttare pienamente le capacità di trasferimento di questa veloce unità SSD. Tuttavia, può essere tranquillamente utilizzato anche con le console e con i PC che non dispongono di una porta talmente performante, perché individua automaticamente la velocità massima di trasferimento supportata e si regola senza che l'utente debba procedere a nessun tipo di configurazione. Quindi, anche con le porte USB 3.2 Gen 2, 3.1 e 3.0 funziona in maniera ottimale.