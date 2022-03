JVC GG-01: nuove cuffie per i giocatori più appassionati

Le cuffie gaming JVC GG-01 pesano solo 199g. La leggerezza è in parte ottenuta grazie all’uso di una struttura a nido d’ape sul retro di ogni alloggiamento. Per garantire ulteriormente il comfort durante le sessioni di gaming, le cuffie sono dotate di un archetto elastico, regolabile con un cursore. I padiglioni auricolari sono in morbida e spessa schiuma in memory foam, un design che riduce al minimo l’umidità da traspirazione quando indossate per lunghi periodi.

Inoltre, le cuffie sono dotate di cuscinetti confortevoli per ridurre l'affaticamento, con imbottitura extra e materiale a rete morbida che allontana efficacemente l'umidità. Si tratta di cuffie wireless con connessione a bassa latenza che opera sulla banda da 2,4 GHz.

I driver da 40 mm offrono un audio pulito e a bassa distorsione perfetto per il gaming, per fornire una localizzazione eccezionale, mentre il microfono offre prestazioni vocali chiare, riducendo al minimo il rumore di fondo. Le GG-01 vengono fornite con un microfono e un cavo staccabile (quando non in uso), e un Y-splitter. Sono disponibili in nero.

Le cuffie JVC GG-01 possono ora essere acquistate su Amazon a 89,99€.