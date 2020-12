iTek, 4 nuove sedie per gamer e creator

iTek ha annunciato 4 nuove sedie gaming che si differenziano per materiale, forma e colore. Rhombus è una sedia con doppio cuscino cervicale e lombare, schienale reclinabile fino a 135°, braccioli imbottiti, e varianti in pelle sintetica o tessuto. Disponibile in 3 colori, full black, nero verde e nero rosso, questa è la soluzione economica di iTek con un prezzo al pubblico sotto i 100€.

iTek Rhombus

Playcom è disponibile in due soluzioni di rivestimento, PVC (PLAYCOM PM20) e tessuto (PLAYCOM FM20). Oltre al materiale utilizzato, differenziano per la tipologia di braccioli: fissi nella versione in pelle sintetica, regolabili in altezza e negli angoli nella serie in tessuto. Il design di queste sedie è di tipo “racing”. Una delle particolarità è la scelta di colori nella versione in PVC: nero, verde, blu, rosso, giallo e bianco. Full black, nero verde e nero rosso per le PLAYCOM FM20. Sempre due i cuscini presenti, il poggia testa e quello lombare. Lo schienale è comodamente reclinabile.

iTek Playcom

4CREATORS CF50 è pensata come una via di mezzo tra sedia da ufficio e sedia gaming. Un ibrido che può entrare nella stanza di un gamer, in uno studio di un creator, ma anche nell’ufficio di un professionista che ricerca un prodotto elegante, intrigante e che abbia personalità. Il rivestimento è misto tra PVC e texture mesh pensato per la miglior traspirabilità possibile. Di grandi dimensioni il cuscino lombare mentre quello cervicale è un tutt’uno con la struttura. Come nella Rhombus, anche in questo caso lo schienale è reclinabile di 135°. 4Creators CF50 viene proposta in tre differenti modelli su base nera con dettagli neri, verdi o rossi.

iTek 4CREATORS CF50

SCOUT PM30 è sviluppata per utenti esigenti, costituita da un mix di pelle e tessuto per coprire la maggior parte della richiesta del mercato. I braccioli 4D (regolabili negli angoli, in altezza, larghezza e raggio) sono una delle caratteristiche più rappresentative di questa poltrona assieme ai materiali premium di ottima qualità che la rendono molto comoda. Non passa inosservato l’effetto carbonio che avvolge la SCOUT PM30.

iTek SCOUT PM30

Questa la pagina istituzionale dove reperire tutte le schede tecniche delle nuove sedie iTek.