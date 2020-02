HTC annuncia tre nuovi visori Vive Cosmos e Vive Proton

HTC ha presentato una serie di nuovi visori: da una parte un aggiornamento della linea Cosmos pre-esistente e dall'altra il nuovo Vive Proton. Descritto come "concept", quest'ultimo è previsto in due varianti: stand-alone, con hardware per l'elaborazione integrato e batteria, e nella variante che necessita di alimentazione esterna da parte di uno smartphone o di un PC.

HTC non fornisce ancora le specifiche su questo prodotto o dettagli sul rilascio. Per il momento si limita a dire che si tratta di un prototipo e che è in cerca di feedback.. Dalle foto si può notare la presenza di un involucro riflettente, sotto al quale sono state posizionate due videocamere probabilmente adibite al funzionamento dei sistemi di inside-out tracking e hand-tracking.

Non sembra trattarsi di un dispositivo compatto come Google Glass, ma sicuramente dalle dimensioni inferiori rispetto a un visore Vive Cosmos. Proton supporterà il tracciamento 6DOF, ma non sono stati comunicati dettagli sul prezzo (anche se presumibilmente la versione dotata di hardware all'interno costerà un po' di più).

Veniamo a Vive Cosmos: ci saranno tre nuove varianti che si aggiungeranno al Cosmos originale. Ovvero, Cosmos Elite, Cosmos Play e Cosmos XR. Le quattro soluzioni che HTC avrà sul mercato andranno a interessare utenti di fasce differenti, con esigenze specifiche.

Le caratteristiche alla base di ciascun visore Cosmos rimangono le stesse, ovvero display LCD 1.440 × 1.700 pixel con regolazione della distanza inter-pupillare fisica, lenti di tipo fresnel e frontalino intercambiabile. Ecco, quindi, cosa cambia fra i quattro modelli:

Vive Cosmos Play – $500

Entry-level

Inside-out tracking (4 videocamere)

Controller Cosmos

Vive Cosmos – $700

Mid-tier

Inside-out tracking (6 videocamere)

Controller Cosmos

Vive Cosmos Elite – $900

High-end

SteamVR Tracking (due stazioni base incluse)

Controller Vive wand

Vive Cosmos XR – Prezzo non annunciato

Developer kit made per pass-through AR

Inside-out tracking (4 videocamere + 2 videocamere HQ pass-through)

Controller Cosmos

I più interessanti sono Elite e XR. Il primo entrerà in competizione con gli altri top di gamma Vive Pro e Valve Index, commercializzati a price tag simili, con il secondo più costoso di circa 100 Euro. Vive Cosmos XR è invece orientato verso gli sviluppatori che sperimentano con le soluzioni di Realtà Aumentata pass-through, ovvero in grado di usare le videocamere per mostrare il mondo esterno all'interno del visore, sovrapponendo delle immagini virtuali. Questo visore, comunque, riesce a offrire anche esperienze di realtà virtuale pura.

Tutti i visori Cosmos supportano il pass-through, ma Cosmos VR è dotato di una piastra frontale leggermente differente con due videocamere aggiuntive pensate appositamente per offrire una qualità migliore e un campo visivo più ampio. HTC afferma che Cosmos XR verrà lanciato nel secondo trimestre come kit di sviluppo, ma non ha ancora comunicato il prezzo. Ne sapremo di più il mese prossimo quando si terrà la Game Developers Conference.