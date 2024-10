Fanatec lancia la corona Bentley GT3 da 2000 euro, da usare in postazione o sull'auto reale

Il mondo del sim racing accoglie con entusiasmo l'ultima creazione del produttore tedesco: Fanatec Podium Steering Wheel Bentley GT3. Annunciato inizialmente a giugno 2021, questo prodotto ha finalmente fatto il suo ingresso sul mercato, suscitando grande interesse tra gli appassionati di corse virtuali e reali.

Il volante rappresenta un connubio tra eleganza e funzionalità: con un diametro di 310 mm, si distingue per il suo design caratteristico che richiama immediatamente lo stile inconfondibile del produttore di automobili. La piastra frontale in fibra di carbonio, spessa 5 mm e impreziosita da una trama verde personalizzata, dona al volante un aspetto sofisticato e sportivo al tempo stesso.

Adesso è possibile acquistare il volante Podium Bentley GT3... a 2000€

La struttura della corona è stata progettata pensando alle prestazioni: un'anima in magnesio garantisce rigidità e leggerezza, mentre le impugnature in alcantara offrono comfort e presa ottimali durante le sessioni di guida. Il sistema di sgancio rapido QR2 Pro, omologato FIA, permette di utilizzare il volante sia sui simulatori compatibili che sulla vera Bentley Continental GT3 Pikes Peak da 750 CV.

Al centro del volante è presente un distintivo display LCD da 3,4 pollici con risoluzione 800x800 pixel. Lo schermo touchscreen è autolivellante e fornisce informazioni sulla telemetria e altri dati essenziali durante la guida, rimanendo sempre facile da leggere anche in curva.

Il volante Podium Bentley GT3 è dotato di tanti controlli: 4 encoder in alluminio lavorati a CNC con la caratteristica zigrinatura Bentley, 8 pulsanti con bordi retroilluminati, 2 joystick direzionali FunkySwitch a 7 vie e 2 rotelle in alluminio con encoder ottici. Le quattro leve del cambio magnetiche e le due leve frizione analogiche completano il set di comandi, offrendo ai piloti un controllo preciso e reattivo.

Un aspetto particolarmente interessante è la versatilità del volante Podium Bentley GT3. Quando non viene utilizzato per le simulazioni, può essere addirittura esposto come un oggetto di design grazie al supporto da tavolo/parete incluso. In questa modalità, il display può funzionare come un elegante orologio ispirato ai segnatempo della Bentley Continental GT o riprodurre telemetrie precaricate di giri famosi, trasformando il volante in un pezzo da conversazione per gli appassionati di automobilismo.

Il prezzo di 1999,95 euro (spedizione esclusa) posiziona chiaramente il volante Fanatec Podium Steering Wheel Bentley GT3 nel segmento premium (e oltre) del mercato. Tuttavia, considerando le sue caratteristiche tecniche avanzate e la qualità costruttiva, rappresenta un investimento interessante per i sim racer più esigenti e per i collezionisti di oggetti legati al mondo Bentley. La compatibilità del volante è garantita sulle basi Fanatec direct drive (meglio se sufficientemente potenti per gestire i quasi 2Kg della corona) sui sistemi Windows.

Inoltre, sarà utilizzabile su console PlayStation se abbinato a una base con licenza specifica, anche se alcune funzionalità potrebbero essere limitate dalle capacità della console stessa. La corona non è compatibile sulle console Xbox di Microsoft.