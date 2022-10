Corsair K100 Air Wireless: sottilissima tastiera meccanica per gamer, ottima anche per la digitazione

Sulla base della celebre linea K100 di Corsair, la nuova K100 Air Wireless è una tastiera per giocatori, e non solo, che si rivela interessante sotto diversi punti di vista. Innanzitutto per lo spessore di soli 17 millimetri nel punto più alto e 11 millimetri in quello più basso, e poi per gli switch meccanici con escursione brevissima, forniti da Cherry. Senza dimenticarsi il fatto che si tratta di una soluzione completamente wireless, che sfrutta la tecnologia di connessione Slipstream di Corsair, capace di garantire una latenza inferiore al millesimo di secondo. Oltre che in Wi-Fi, inoltre, la K100 Air si connette via Bluetooth e con cavo USB.

In quest'ultimo caso aumentano le performance, con l'abilitazione della tecnologia di hyper-polling a 8.000 Hz, il che garantisce comunicazioni più frequenti tra periferica e sistema di gioco, il che è molto importante soprattutto per gli usi di gaming competitivo. Altri aspetti interessanti riguardano la presenza di quattro pulsanti a cui è possibile associare delle macro, registrabili tramite il software iCue, insieme a 8 MB di memoria onboard che permettono di immagazzinare fino a 50 differenti profili.

Ma sono gli switch meccanici a rappresentare il cuore di questa offerta. Si tratta dei Cherry MX Ultra Low Profile Tactile. Ovvero, una soluzione pensata per garantire lo stesso tipo di reattività di altri tipi di Cherry MX, ma senza la lunga escursione tipica di questi ultimi. Con punto di contatto più avanti lungo l'escursione, infatti, gli switch meccanici classici non si adattano bene alla digitazione, mentre una soluzione intermedia di questo tipo rende la tastiera congeniale al gaming così come alla digitazione tradizionale.

La distanza di attuazione, infatti, è inferiore al millimetro, con un bump tattile che restituisce all'utente un feedback molto utile nella digitazione. Non c'è dunque un feedback sonoro, il che rende ideale questa tastiera anche per gli ambienti silenziosi. Le specifiche degli switch sono le seguenti: distanza di attuazione di 0,8mm ed escursione complessiva di 1,8mm.

Questi switch, tra le altre cose, gestiscono l'illuminazione in maniera indipendente per ogni singolo tasto, permettendo la configurazione nella maniera più personale possibile tramite il software. Attualmente gli effetti di illuminazione disponibili in modalità wireless sono differenti rispetto a quelli disponibili nella modalità wired abilitata tramite cavo USB. Alcuni preset come Lightning Link, infatti, richiedono una bandwidth possibile solo con connessione USB. Corsair ci fa sapere che attualmente gli effetti per la modalità wireless e quelli per la modalità wired sono programmati separatamente, ma con le prossime versioni di iCue ci sarà maggiore continuità fra gli uni e gli altri.

All'interno di Corsair K100 Air Wireless, inoltre, abbiamo una batteria agli ioni di litio che permette un utilizzo continuato per 50 ore con illuminazione RGB abilitata, e fino a 200 ore senza illuminazione. Servono circa 5 ore per ricaricare la batteria quando è completamente scarica, ma notate come la ricarica non avverrà quasi mai in queste condizioni, con una piccola carica residua che deve esserci sempre al momento della connessione. La tastiera è dotata di un sistema che regola automaticamente l'illuminazione in funzione delle condizioni di luce ambientale nell'ottica di massimizzare l'autonomia della batteria.

Come spesso accade con le soluzioni di Corsair, la K100 Air Wireless si basa su un telaio in alluminio spazzolato: è quindi resistente e stabile sulla superficie d'appoggio. Assolutamente apprezzabile anche la rotella in alluminio, di default configurata per la regolazione del volume ma anch'essa personalizzabile tramite il software iCue. Ma è lo spessore ridotto a sorprendere in questa tastiera meccanica, che pur si mantiene stabile e funzionale sulla scrivania. È sottilissima, occupa poco spazio e preserva tutte le peculiarità delle migliori tastiere gaming.

Come le ultime periferiche di Corsair, inoltre, anche la nuova tastiera wireless supporta Axon,un vero e proprio sistema operativo progettato per l'esecuzione su un SoC (system on a chip). Axon è ottimizzato per elaborare le istruzioni in modo rapido ed efficiente e per processare le istruzioni in parallelo sfruttando il SoC multi-threaded su cui è basato. Inoltre, si avvale di un algoritmo di scheduling sviluppato appositamente per dare garanzia che le pressioni critiche vengano processate per prime.

Axon lavora unitamente alla tecnologia Slipstream che, individuando il canale più pulito disponibile sulla banda da 2,4 GHz, contribuisce a mantenere un segnale wireless il più affidabile possibile anche nei moderni contesti ad alta congestione di reti Wi-Fi. La portata della connessione Slipstream è di circa 10 metri ed è schermata con crittografia AES-128. Con un singolo adattatore Slipstream (presente nella confezione), inoltre, si riesce a connettere fino a 3 differenti dispositivi, che possono essere mouse, cuffie o altre tastiere.

La tastiera si ricarica con un cavo USB-C e può funzionare in modalità hardware o software. Nel primo caso le regolazioni si eseguono tramite combinazioni di pulsanti fisici, nel secondo attraverso iCue. Naturalmente solo in quest'ultimo caso si ha a disposizione il pieno potenziale della tastiera in termini di possibilità di configurazione e versatilità.

In alto vicino al logo di Corsair un indicatore trasmette all'utente lo stato di carica della tastiera: se in verde fisso c'è sufficiente carica residua per diverse ore di utilizzo, mentre con verde intermittente la tastiera è in fase di ricarica. Se l'indicatore si colora di rosso la carica residua è bassa, e viene consigliata la connessione tramite cavo per preservare la batteria. Tramite il pulsante FN e il pulsante wireless, inoltre, si passa dalla modalità senza fili a quella con i fili (nel primo caso si accende un indicatore bianco lampeggiante). Al fianco del pulsante wireless, poi, ci sono tre pulsanti Bluetooth, che permettono di regolare la connessione con tre differenti periferiche Bluetooth. C'è anche una modalità speciale per la connessione a PlayStation 4 e 5 con key rollover ridotto.

Queste ultime funzionalità consentono di passare al volo da un sistema all'altro, molto utile per chi volesse controllare vari dispositivi con la K100 Air Wireless. Dopo diversi giorni di utilizzo, dobbiamo dire che la K100 Air Wireless si comporta benissimo e ha pochissimi aspetti controproducenti. Personalmente la preferisco rispetto alla K70 RGB Pro che nel recente periodo ho utilizzato diffusamente proprio perché sensibilmente più valida per la digitazione. La tastiera può essere usata per tutto il tempo anche con il cavo, diventando a tutti gli effetti una tastiera cablata.

L'unica controindicazione è l'assenza della modalità torneo: nella K70 RGB Pro, infatti, è stato inserito uno switch che inibisce le regolazioni all'illuminazione, mantenendo la luce fissa. Si può ottenere lo stesso effetto anche con la K100 Air Wireless ma bisogna mantenere in esecuzione iCue. Il quale è sicuramente migliorato rispetto alle passate edizioni, è più stabile e ha più funzioni, come la dashboard per tenere monitorato il funzionamento di tutte le componenti del PC.

Corsair K100 Air Wireless, in definitiva, è una tastiera speciale, per il suo ridottissimo spessore e per i suoi ottimi switch. Credo che sia giocatori che professionisti la adoreranno, anche se purtroppo dovranno spendere una cifra non indifferente. Corsair K100 Air Wireless viene venduta, infatti, a 299,99€. Un prezzo sicuramente elevatissimo, ma bisogna tenere conto della disponibilità della connessione wireless, degli switch meccanici e dello spessore ridotto.