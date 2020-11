Black Friday, le migliori offerte gaming: computer portatili, monitor, cuffie, mouse e tastiere

Offerte valide oggi e domani, Black Friday, quindi NON scenderanno ulteriormente di prezzo . Se il prezzo vi sembra normale e non scontato... allora gli articoli sono esauriti! TUTTE le offerte qui.

Monitor Gaming

Molte offerte interessanti per i Monitor Gaming per questo Black Friday. Il bellissimo Monitor Gaming Curvo G93 da 49 Pollici, 240 Hz, scende al minimo storico. Taglio consistente anche per LG UltraGear Gaming Monitor 27", tempo di risposta di un solo millesimo di secondo, AMD FreeSync e G-Sync Compatible, con refresh rate 1.4 Hz e porte HDMI 1.4 e Display Port 1.4.

Oltre LG e Samsung interessanti sconti per i monitor gaming anche da MSI Optix, un brand che offre soluzioni di qualità molto elevata. Da verificare soprattutto le soluzioni UWQHD da 144 Hz, aspect ratio di 21:9 con tempo di risposta di 1 ms e HDR 400.

Da non lasciarsi sfuggire questo BenQ risoluzione 3840 x 2160 pixel, 28”, 1 ms, HDR Eye-Care, Pannello TN. Ancora più interessante il taglio di prezzo su Lenovo G34w-10 monitor curvo da 34" VA Quad HD, Free-Sync, Risoluzione 3440x1440, 1 ms, 144hz.

Portatili gaming

Ecco i portatili gaming in offerta per il Black Friday. HP Omen e Acer Nitro 5 sono le scelte maggiormente indicate se si è alla ricerca di un portatile corazzato per i videogiochi. Attenzione alle caratteristiche tecniche davvero super. Acer Nitro Gaming 5 con queste specifiche non è mai costato così poco !

Cuffie gaming

Se state aspettando l'occasione giusta per comprare delle cuffie competitive per il gaming, sappiate che è arrivata. Se le HyperX Cloud II sono il punto di riferimento per quanto riguarda la fascia entry-level, adesso a un prezzo mai visto, le SteelSeries Arctis Pro rappresentano una soluzione di alto profilo per il giocatore più esigente. Non le ritroverete a breve a questo prezzo!

Le Corsair VOID ELITE rappresentano la soluzione ideale se si vuole passare a una soluzione di cuffie wireless con supporto 7.1, senza latenza e microfono con qualità da broadcasting.

Mouse gaming

I mouse gaming leggerissimi con struttura a nido d'ape di Cooler Master adesso in sconto per il Black Friday.

Anche SteelSeries Rival 600 scende di prezzo, e adesso è una opzione da prendere in considerazione come mouse gaming.

Tastiere gaming

La pluripremiata Corsair K95 è in promozione per questo Black Friday.

Acquisizione

Se siete interessati alla registrazione di gameplay ad alta qualità non perdetevi a questo prezzo la Elgato HD60 Pro, Acquisizione 1080P60 e Passthrough.