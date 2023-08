ASUS TUF AX3000 V2: uno dei router più affidabili e prestazionali oggi costa meno di 100

Scende da 122 a 95,99€ l'ottimo ASUS TUF AX3000 V2, una soluzione che mette a disposizione tutte le prerogative dei più costosi router ASUS a un prezzo decisamente valido. Viene infatti offerto un supporto solido e prestazionale secondo il protocollo Wi-Fi 6, con un software che garantisce facilità d'uso e personalizzazione del funzionamento della propria rete wireless.

Si tratta di un dispositivo con supporto al Wi-Fi 6 che garantisce velocità di trasferimento notevoli e che contempla tutte le funzionalità gaming della suite ASUS. Il router è equipaggiato con una porta WAN da 2,5 Gigabit, la quale può essere molto utile in presenza di connessioni in fibra ottica FTTH, garantendo che il massimo potenziale della rete venga sfruttato.

Trovate anche una porta gaming dedicata: quando connetterete la console o il PC da gioco a questa porta, il software la configurerà automaticamente in modo da prioritizzare le risorse di rete verso di essa e garantire che il gaming si trovi sempre nelle migliori condizioni possibili sulla rete. Inoltre, il software permette di configurare facilmente il port forwarding in soli 3 passi e, grazie all’Open NAT, di eliminare la frustante e complicata configurazione manuale, utile soprattutto per il gaming su console.

Questa soluzione supporta anche ASUS AiMesh e rientra nel concetto che ASUS definisce di "router estendibile", ovvero si può abbinare ad altre unità simili per poter godere di reti dall'ampia portata, facili da configurare e da mettere a punto.