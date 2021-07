Asus ROG Swift PG32UQX, arriva il monitor gaming 4K con tecnologia mini LED

ROG Swift PG32UQX è il nuovo monitor 4K da 32 pollici e 144 Hz di refresh con tecnologia NVIDIA G-Sync Ultimate. Si tratta del primo pannello gaming con retroilluminazione mini LED con full-array local dimming (FALD) in 1.152 zone indipendenti. Questa tecnologia garantisce una migliore gestione dell'HDR in termini di contrasto e con effetti "alone" minimi. Ciò conferisce al pannello una luminosità di picco di 1400 nit, mentre la tecnologia a Quantum-dot e la profondità di colore a 10 bit consentono di visualizzare oltre un miliardo di sfumature per raggiungere una precisione migliore e gradazioni più uniformi.

ROG Swift PG32UQX: primo pannello gaming con retroilluminazione mini LED

Il nuovo monitor di Asus ROG, inoltre, copre la gamma di colori DCI-P3 al 98% per una qualità di tipo cinematografico. Ogni monitor è precalibrato in fabbrica con una precisione del colore Delta E < 2 per la migliore riproduzione delle tonalità. Swift PG32UQX può visualizzare contenuti 4K UHD (3.840x2.160 pixel) con refresh fino a 144 Hz. La tecnologia Display Streaming Compression permette inoltre di massimizzare la resa con i contenuti nativi in 4K fino a 144 fotogrammi al secondo tramite una singola connessione DisplayPort 1.4, senza compromettere la fedeltà visiva.

Inoltre, la tecnologia a frequenza di aggiornamento variabile consente il supporto di immagini 4K con refresh fino a 120 Hz, il che si addice particolarmente bene alle console di nuova generazione.

Swift PG32UQX include funzioni pensate per il gaming, come OLED LiveDash e OSD Dial per migliorare l'esperienza dell'utente. L'OLED LiveDash integrato sulla cornice inferiore di Swift PG32UQX può essere programmato per mostrare informazioni di sistema come temperature, voltaggi, velocità della ventola o frequenza di sistema.

LiveDash può essere impiegato anche per mostrare immagini e animazioni personalizzate. OSD Dial nella parte inferiore del monitor consente invece di scorrere comodamente sullo schermo il menu delle impostazioni per regolare rapidamente la luminosità e gli altri parametri di colore. La porta USB e una presa per treppiede sulla parte superiore del monitor possono ospitare un kit di illuminazione e una webcam, consentendo a Swift PG32UQX di essere facilmente configurato per lo streaming.