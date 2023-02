ASUS ROG annuncia il mouse gaming Harpe Ace e il mousepad Hone Ace Aim Lab Edition

Durante un evento tenuto a un negozio NEXT a Milano, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità del nuovo mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e del mousepad ROG Hone Ace Aim Lab Edition, due soluzioni rivolte ai giocatori che erano già state presentate al CES di Las Vegas. Si tratta del frutto della prima collaborazione tra la casa taiwanese e il software Aim Lab, sul quale fanno affidamento oltre 35 milioni di giocatori in tutto il mondo per migliorare le proprie performance negli shooter competitivi.

In particolare, l'Aim Lab Settings Optimizer è stato realizzato insieme agli esperti di Aim Lab e analizza le prestazioni del gamer per offrire impostazioni personalizzate del mouse. Il software analizza lo stile di gioco e adatta in tempo reale i parametri del mouse, come DPI, Lift Off Distance e Angle Snapping, andando a sovrascriverli rispetto alle effettive impostazioni del mouse.

Parliamo di un mouse che pesa 54 grammi e che include il sensore ottico ROG AimPoint che assicura fino a 36.000 dpi con una CPI deviation molto ridotta. Il sensore registra i movimenti a velocità fino a 650 pollici al secondo (ips) con un'accelerazione fino a 50 g. Questo mouse ha un fattore di forma ambidestro che è stato testato dai professionisti degli eSport presso Aim Lab. Durante i test, designer e ingegneri di ASUS ROG sono arrivati a creare 15 diverse versioni, sulla base delle indicazioni degli esperti di Aim Lab, fino a raggiungere l'equilibrio desiderato tra forma e distribuzione del peso.

La tecnologia wireless ROG SpeedNova, poi, offre prestazioni a bassa latenza con una trasmissione di dati affidabile, anche in ambienti congestionati a causa delle interferenze nel segnale RF derivanti dai dispositivi wireless circostanti. Questa tecnologia assicura fino a 90 ore di gioco in modalità RF a 2,4 GHz.

Si può anche giocare con il cavo, ROG Paracord, sul quale sono stati fatti appositi studi per renderlo abbastanza flessibile e leggero. Completano la dotazione i piedini in PTFE al 100% con bordi arrotondati e micro-switch ROG che garantiscono una durata di almeno 70 milioni di clic.

Anche per il Mousepad gaming Hone Ace Aim Lab Edition, ASUS ROG annuncia caratteristiche innovative. Il tessuto è ibrido e ha una superficie ruvida. Si avvale anche di un nano-rivestimento di livello militare che protegge da olio, acqua e polvere. La base in gomma spessa 3 mm fornisce invece un supporto stabile e antiscivolo, nonché la giusta quantità di ammortizzazione.

ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e ROG Hone Ace Aim Lab Edition saranno a breve disponibili sull’eShop ASUS a un prezzo rispettivamente di 159,99€ e 39,99€ IVA inclusa.