ASUS ROG: tutte le periferiche presentate, mouse, tastiere, controller e sedie

Asus ha organizzato un evento separato per il suo brand ROG, mentre quello generico è previsto per la giornata di domani (quando in Italia sarà sera). Ecco i prodotti più interessanti fra quelli che rientrano nella categoria delle periferiche per giocatori.

Mouse da gioco ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Asus ROG ha siglato una partnership con Ace Aim, un'azienda che si occupa di formare i professionisti di eSport del futuro, che ha portato, tra le altre cose, alla realizzazione di questo interessante mouse da gioco. Parliamo di una periferica wireless indirizzata principalmente agli sparatutto in prima persona competitivi. Con un peso di soli 54 grammi, è un mouse molto leggero con un fattore di forma ambidestro.

La collaborazione con Ace Aim ha permesso di determinare un supporto ottimale per il palmo in modo da garantire la presa più salda possibile. Lavorare con i professionisti di Ace Aim ha portato anche alla messa a punto di Aim Lab Settings Optimizer, una funzionalità software che aiuta i giocatori ad analizzare e personalizzare le impostazioni del mouse in funzione dei punti di forza del proprio stile di gioco.

Il mouse si può connettere al sistema di gioco in tre modalità diverse: USB cablata, RF a bassa latenza da 2,4 GHz e modalità Bluetooth. La tecnologia wireless ROG SpeedNova garantisce affidabilità nella connessione wireless, mentre i microswitch ROG sono collaudati per una durata di 70 milioni di clic. Inoltre, il mouse viene fornito con un set di adesivi antiscivolo per garantire la presa e aggiungere un tocco di eleganza.

Tappetino per mouse da gioco ROG Hone Ace Aim Lab Edition

ROG Hone Ace Aim Lab Edition è un tappetino per mouse di grandi dimensioni progettato per aiutare i giocatori FPS a migliorare la precisione. L'Hone Ace ha una superficie in tessuto ibrido che offre un attrito ottimale, un nano-rivestimento protettivo idrorepellente, oleorepellente e antipolvere e una morbida base in gomma antiscivolo.

Sia la ROG Harpe Ace Aim Lab Edition che la ROG Hone Ace Aim Lab Edition, insieme alla tastiera da gioco ROG Falchion Ace 65%, fanno ora parte della collezione Ace di ROG, una nuova linea espressamente dedicata agli appassionati di eSport.

Tastiera da gioco ROG Azoth

ROZ Azoth è una tastiera da gioco con form factor al 75% dotata di guarnizioni in silicone e switch meccanici ROG NX pre-lubrificati in fabbrica e dotati di copritasti ROG PBT doubleshot. ROG Azoth dispone anche di un display OLED con controlli intuitivi e offre possibilità di connessione al sistema di gioco secondo tre modalità: con tecnologia wireless SpeedNova in modalità 2,4 GHz, Bluetooth e cablata tramite USB. La tecnologia wireless ROG SpeedNova offre fino a oltre 2.000 ore di gioco a bassa latenza in modalità wireless RF a 2,4 GHz (con display OLED ed effetti RGB disattivati). Inoltre, i piedini della tastiera permettono di orientarla in tre modi differenti, a seconda delle preferenze del giocatore.

Controller per PC ROG Raikiri Pro

Si tratta del primo controller tri-mode certificato Xbox, con le tre modalità di connessione che abbiamo già esaminato per le precedenti periferiche di gioco. I giocatori possono personalizzare il loro Raikiri Pro con immagini, testo o animazioni personalizzate da visualizzare sul display OLED che si trova a bordo del gamepad. Quest'ultimo può anche mostrare lo stato della carica della batteria, lo stato del microfono e gli indicatori sui profili.

Due pulsanti nella parte superiore di Raikiri Pro consentono agli utenti di passare da un profilo all'altro senza abbandonare la partita. Inoltre, i quattro pulsanti posteriori sinistro e destro possono essere programmati come tasti di scelta rapida o come selettori della sensibilità delle levette. Parliamo, infatti, di una periferica all'insegna della personalizzazione che permette ai giocatori di regolare l'effetto di vibrazione, la zona morta e altre impostazioni tramite l'app Armoury Crate. Si può anche personalizzare l'escursione dei due grilletti, fino a renderli dei semplici tasti come i pulsanti del mouse. Il gamepad dispone anche di un DAC integrato di tipo ESS, oltre all'ingresso per il jack da 3,5 mm e di un pulsante per disattivare l'audio.

Sedia da gioco ROG Destrier Ergo

Si tratta di un prodotto completamente nuovo per Asus ROG, una sedia gaming che si caratterizza per l'estetica futuristica in stile cyborg e progettata con svariati livelli di regolazione per garantire il massimo comfort durante il gioco. Basata su un robusto telaio in alluminio, con tessuto traspirante e PU foam, è anche dotata di supporto per la testa e lombare con braccioli in PU che offrono una modalità speciale per i giochi mobile. Non manca un pannello acustico staccabile che protegge i giocatori dalle distrazioni e permette loro di concentrarsi massimamente sull'esperienza di gioco.