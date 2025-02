Asus ProArt 27'' IPS 2560x1440 pixel a soli 219 e tante offerte sui monitor: a meno di 90 ottimi Samsung e MSI

ProArt è un brand che Asus sta spingendo molto con prodotti progettati per creativi e professionisti che offrono alta fedeltà cromatica con ampi spazi colore e calibrazione di fabbrica certificata. Supportano risoluzioni elevate con pannelli IPS di qualità per angoli di visione ampi e dettagli precisi. Includono funzionalità avanzate come HDR, modalità preimpostate per il colore e connettività versatile (USB-C, DisplayPort, HDMI).

Oggi si fa un affare con questo Asus ProArt Display Pa278Qv, venduto a un prezzo insolitamente basso - 219€ - per ciò che offre. Parliamo di un pannello IPS che opera alla risoluzione di 2560 x 1440 pixel con diagonale di 27 pollici calibrato e testato in fabbrica, viene verificato da Calman per garantire una precisione del colore assoluta (ΔE < 2) per una visione accurata e precisa. Il monitor offre una gamma colori 100% sRGB e 100% Rec. 709 assicurando che ogni dettaglio delle foto sia puro, chiaro e soprattutto realistico, mentre sfrutta le molteplici possibilità di connessione, DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, DVI-D, HDMI (v 1.4) e hub USB integrato.

Ma l'Asus ProArt non è l'unico monitor in offerta adesso, anzi qui vedete i monitor più interessanti in questo momento, di tutti i tipi ma sempre orientati verso le esigenze dei giocatori. In particolare sono ora molto interessanti le soluzioni Samsung Odyssey, LG UltraGear e MSI eSports, tra le linee più amate dai giocatori, ora a prezzi impensabili fino a poco tempo fa per monitor con queste caratteristiche.

Occhio anche al Dell S3221QSA: a risoluzione 4K e con diagonale di ben 31,5 pollici, presenta caratteristiche diverse rispetto agli altri monitor qui presenti. Dispone di pannello VA curvo con raggio di curvatura di 1800R e cornice ultrasottile su 3 lati. Questo monitor con certificazione TÜV garantisce una visione senza sfarfallio ed è dotato di ComfortView, una funzione che riduce le emissioni di luce blu dannose.