AGON PRO AG274QGM: monitor mini-LED con supporto NVIDIA Reflex, 300 Hz, QHD e un mouse

AGON by AOC ha annunciato il nuovo monitor AGON PRO AG274QGM, un concentrato di tecnologie per i giocatori più appassionati. Parliamo di un pannello di tipo IPS con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) con frequenza di aggiornamento di 300 Hz, supporto NVIDIA G-Sync Ultimate e supporto a NVIDIA Reflex Analyzer. La diagonale del nuovo monitor è da 68,6 cm (27").

A complemento di questo monitor il mouse AOC GAMING GM510, fondamentale per abilitare NVIDIA Reflex, il sistema che fornisce ai giocatori cifre precise sulla latenza del loro sistema. Si tratta di un mouse con motivo a nido d'ape, il che consente di rendere la periferica molto leggera (58 g). Dotato di un sensore Pixart PMW3389 di alta qualità e di interruttori Kailh durevoli per 80 milioni di clic, l'AOC GM510 offre 16000 DPI reali, 50 g di accelerazione e 400 pollici al secondo di precisione di tracciamento.

Per quanto riguarda le altre specifiche del monitor, troviamo tempo di risposta GtG di appena 1 ms e retroilluminazione miniLED con 576 zone regolabili, permettendo al monitor di ottenere la certificazione VESA DisplayHDR 1000, non così comune per le soluzioni di alto livello indirizzate ai giocatori.

Inoltre, questo modello viene fornito con la tecnologia NVIDIA G-Sync per garantire frequenza di aggiornamento variabile ed eliminare stuttering e tearing. Inoltre, la tecnologia di NVIDIA riduce l'input lag anche quando si attivano funzioni ad alta fedeltà come l'HDR realistico. Il modulo G-SYNC integrato offre un overdrive variabile, dove la reattività dei pixel è ottimizzata per i cambiamenti nella frequenza di aggiornamento.

Restando in casa NVIDIA, il modulo Reflex Analyzer rileva i clic provenienti da un mouse gaming e misura il tempo di cambiamento dei pixel risultanti (ad esempio il flash di una pistola) sul display. Inoltre, l’AG274QGM è dotato di quattro porte USB 3.2, dando agli utenti una connettività diretta per le loro periferiche come una tastiera o un mouse. La porta USB contrassegnata in verde tra le sue connessioni è designata per l’integrazione con Reflex Analyzer.

La disponibilità e il prezzo consigliato dell’AGON PRO AG27QGM saranno confermati a breve, mentre il mouse AOC GAMING GM510 è già disponibile al prezzo consigliato di 39,90€.