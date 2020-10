Acer: 6 nuovi monitor gaming delle serie Predator e Nitro

Acer ha annunciato nuovi monitor della serie Predator XB3 per appassionati di giochi e professionisti compatibili con la tecnologia NVIDIA G-SYNC, supporto VESA DisplayHDR ed elevati refresh rate. I nuovi monitor della serie Predator XB3 sono dotati di display FHD (1.920 x 1.080 pixel) o QHD (2.560 x 1.440 pixel).

Ciascun monitor è stato ottimizzato in base a criteri diversi: XB273U NV è certificato Eyesafe, XB253Q GW vanta un refresh rate di 280 Hz (overclockabile) e un tempo di risposta di 0,5 ms (G2G), mentre l’XB323U GX offre una copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB.

Predator XB273U NV

Il pannello Agile-Splendor IPS1 QHD da 27 pollici (2.560 x 1.440 pixel) installato in questo monitor offre ampi angoli di visualizzazione, un tempo di risposta di 1 ms e un refresh rate fino a 170 Hz con overclock. La copertura dello spettro colore DCI-P3 è pari al 95%, mentre il Delta E <1. Grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 400, l'XB273U NV garantisce un’elevata qualità dell'immagine a 8 bit; inoltre regola dinamicamente la luminosità dello schermo per adattarsi alla scena visualizzata, riproducendo neri notevolmente più scuri. Questo monitor dispone di un RGB LightSense che sincronizza i colori dello schermo con la musica, i media e i tornei di eSport. Un trasmettitore TX integrato può sincronizzare via wireless i colori e il ritmo dell'illuminazione con altri monitor collegati in rete per un effetto ancora più spettacolare. Il supporto ergonomico aiuta gli utenti a trovare l'angolo di visualizzazione ottimale regolando l'inclinazione, la rotazione, l'altezza e il pivot del monitor.

Predator XB253Q GW

Il pannello IPS da 24,5 pollici FHD (1.920 x 1.080 pixel) del Predator XB253Q GW compatibile con NVIDIA G-SYNC può essere overcloccato fino all’incredibile frequenza di aggiornamento di 280 Hz, e vanta un tempo di risposta fino a 0,5 ms (da G a G) per stare al passo anche con le scene d'azione più veloci, rendendolo un supporto ideale per i giochi sparatutto in prima persona e per quelli di corse, in cui la precisione è fondamentale. RGB LightSense integrato con nove diversi effetti speciali sincronizza l'RBG al ritmo di musica e giochi. Il monitor è stato inoltre progettato ergonomicamente, consentendo agli utenti di regolare l'inclinazione, la rotazione, l'altezza e il pivot.

Predator XB323U GX

Compatibile con NVIDIA G-SYNC e dotato di un pannello QHD da 32 pollici (2.560 x 1.440 pixel) con un refresh rate di 270 Hz (overclockabile) e un tempo di risposta fino a 0,5 ms (da G a G), Predator XB323U GX offre una fluidità e una bassa latenza che permettono di ridurre drasticamente il motion blur durante le scene di gioco più frenetiche. La copertura del 99% dello spazio colore AdobeRGB rende questo monitor eccellente per i giocatori che creano video dei loro gameplay. Inoltre, la certificazione VESA DisplayHDR 600 garantisce al monitor XB323U GX una elaborazione delle immagini a 8 bit e del local dimming, che permette allo schermo di adattare dinamicamente le immagini alle scene di gioco per visualizzare neri profondi e luminosità più coinvolgenti. Per ottimizzare il comfort durante le lunghe sessioni di gioco, Predator XB323U GX offre agli utenti la possibilità di regolare l'inclinazione, la rotazione, l'altezza e il pivot.

Predator X34 GS

Il Predator X34 GS estende la visione periferica dei giocatori con uno schermo UWQHD curvo da 34 pollici (3.440 x 1.440 pixel), dotato di un pannello IPS Agile-Splendor che offre immagini nitide con ampi angoli di visione. Compatibile con NVIDIA G-SYNC, rende l'azione fluida grazie a un refresh rate fino a 180 Hz (overclockabile) e a un tempo di risposta di 0,5 ms (da G a G). VESA DisplayHDR 400 illumina i dettagli più fini per creare immagini più nitide, quindi i giocatori non perderanno di vista nessun obiettivo o dettaglio importante. La copertura dello spettro DCI-P3 pari al 98% dà vita alle immagini con colori vivaci. Il supporto regolabile offre una moltitudine di opzioni di visualizzazione, offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare l'inclinazione, la rotazione e l'altezza. Due altoparlanti integrati da 7 watt eliminano la necessità di altoparlanti esterni.

Monitor della serie Nitro

I due nuovi modelli da 27 pollici della serie Nitro, Acer Nitro XV272U KV e Nitro XV272 LV sono certificati Eyesafe per prevenire l'affaticamento degli occhi e per un ulteriore comfort di visione. Il supporto ergonomico consente ai giocatori di trovare il giusto angolo di visione regolando inclinazione, rotazione, altezza e pivot. Acer Nitro XV272U KV è un monitor QHD (2560x1440) che offre un gameplay incredibilmente nitido e vanta un punteggio di Delta E <1 e una copertura pari al 95% dello spettro colore DCI-P3. Le prestazioni sono fluide grazie a un refresh rate massimo di 170 Hz (overclock) e a un tempo di risposta di 1 ms (G to G) su un pannello IPS Agile-Splendor che fornisce anche ampi angoli di visione. Oltre ad avere un bel design, il monitor è anche dotato 4 delle tecnologie LightSense, ColorSense e ProxiSense, che offrono agli utenti un'esperienza d’uso più confortevole perché regolano automaticamente le impostazioni del monitor in base all'illuminazione ambientale. Il Nitro XV272 LV è dotato di un pannello IPS Agile-Splendor FHD (1.920 x 1.080 pixel) e offre un refresh rate fino a 165 Hz (overclock) per immagini fluide anche durante le scene d'azione più movimentate. Copertura pari al 90% dello spazio colore DCI-P3 e un Delta E <1.

Prezzi e disponibilità

Predator XB273U NV sarà disponibile in Italia da Gennaio con prezzi a partire da 549 euro.

Predator XB253Q GW sarà disponibile in Italia da Gennaio con prezzi a partire da 449 euro.

Predator XB323U GX sarà disponibile in Italia da Dicembre con prezzi a partire da 999 euro.

Predator X34 GS sarà disponibile in Italia da Dicembre con prezzi a partire da 1.099 euro.

Nitro XV272U KV sarà disponibile in Italia da Dicembre con prezzi a partire da 449 euro.

Nitro XV272 LV sarà disponibile in Italia da Dicembre con prezzi a partire da 319 euro.