Tornano disponibili le Sennheiser HD 660S2: sono cuffie straordinarie con specifiche al top, in sconto super!

Come sanno bene tutti gli audiofili, Sennheiser è un'azienda tedesca specializzata nella produzione di prodotti audio, tra cui cuffie, microfoni, sistemi di trasmissione audio e altoparlanti. Questa azienda si è sempre fatta riconoscere per cuffie particolarmente rinomate per la loro qualità del suono e il comfort, ed è una delle marche preferite da molti professionisti del settore musicale.

Segnaliamo un taglio di prezzo molto interessante per chi è alla ricerca di cuffie con specifiche da audiofili. In particolare, le Sennheiser HD 660S2 sono indirizzate a un pubblico particolarmente attento alla qualità dell'audio perché offrono un suono naturale e rilassato con una risposta in frequenza ampia e bassi potenziati, ideali per un'esperienza d'ascolto coinvolgente.

Sono dotate di bobina mobile in alluminio ultraleggera con impedenza di 300 ohm per un'eccellente risposta all'impulso, un suono intimo e un timbro ottimo. I trasduttori ad alte prestazioni da 42 mm sono invece ottimizzati per il flusso d'aria e migliorano la ventilazione grazie a un sistema di magneti con sfiato unico, riducendo la distorsione e controllando lo spostamento d'aria per una qualità audio superiore.

Le cuffie sono progettate per riprodurre fedelmente le frequenze più basse, consentendo di percepire dettagli sonori sottili, come il suono del pianoforte o il colpo del tamburo, con grande realismo. Inoltre, si caratterizzano per un design aperto con i cuscinetti auricolari che offrono traspirabilità e comfort ottimali per lunghe sessioni di ascolto senza affaticare l'orecchio.