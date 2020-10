Baby Yoda, disponibile l'animatronic: ecco come acquistarlo

Tutti lo conoscono come Baby Yoda, ma in realtà, all'interno dell'immaginario di Star Wars, andrebbe chiamato "Il Bambino". Il personaggio ha riscosso un successo straordinario quando la serie The Mandalorian ha debuttato su Disney+ (in Italia sarà disponibile dal 24 marzo) per la tenerezza che è capace di esprimere, portando una nuova fetta di pubblico a interessarsi di Star Wars.

L'animatronic è disponibile per il pre-order da diversi mesi, ma adesso Amazon, e altri rivenditori online, hanno iniziato le consegne.

Il Bambino di Hasbro è un giocattolo animato: basta, infatti, toccare la parte superiore della testa di the child animatronic edition per attivare gli effetti sonori ispirati a The Mandalorian, tra cui espressioni di felicità ed entusiasmo, risatine, balbettii, stanchezza, oltre agli effetti sonori della Forza. È dotato anche di funzioni di movimento motorizzate, compresi movimenti della testa in su e in giù, delle orecchie avanti e indietro, degli occhi che si aprono e si chiudono, e altri ancora. E toccando per tre volte la testa del Bambino, si attiverà la Forza e il giocattolo solleverà il braccio, chiuderà gli occhi e sospirerà come se utilizzasse la Forza. Ma, attenzione, perché concentrarsi troppo a lungo per usare la Forza, sposserà il Bambino, che a quel punto dovrà riposare.

Baby Yoda è un business anche per le tantissime action figure a lui dedicate e Hasbro, fornitore ufficiale dei giocattoli di Star Wars, adesso non si lascia sfuggire l'opportunità di produrne la versione animatronic. Il giocattolo sembra molto realistico, di dimensioni piuttosto importanti e capace di esternare 25 diverse combinazioni di suoni e azioni corrispondenti a sentimenti.

“Così bello da essere straziante” questa la definizione del personaggio originale di Werner Herzog, che in The Mandalorian interpreta "Il Cliente". La versione di Baby Yoda che appare nella serie televisiva non è frutto di effetti speciali ma è realizzata proprio con un animatronic, ovviamente più versatile del giocattolo di cui stiamo parlando, e anche notevolmente più costoso. Si parla di 5 milioni di dollari per produrre un animatronic che necessita di due attori, uno per gli occhi e l’altro per le braccia, con minimo utilizzo della post-produzione in computer grafica. Come noto, per gli effetti speciali della serie Industrial Light & Magic ha usato Unreal Engine di Epic Games. Cliccate qui per vedere il trailer della stegiona stagione di The Mandalorian appena rilasciato.